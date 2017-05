Actualitate Se închide centrul în weekend * începe programul Bacău - Capitala Tineretului din România de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Orașul nostru a preluat oficial titlul de Capitala Tineretului din România de pe 2 mai, iar la sfârșitul acestei săptămâni va avea loc evenimentul de deschidere a manifestărilor în Bacău. Astfel, în zilele de sâmbătă și duminică (6-7 mai), strada Mărășești va fi închisă pentru mașini și deschisă pentru oamenii care vin să participe la evenimentele pregătite. Dacă sâmbătă centrul va fi închis pentru instalarea și montarea logisticii necesare, duminică, 7 mai, de la ora 10.00, în Piața Tricolurului se va deschide Târgul de ONG-uri, organizat anual. Fiecare asociație parte a programului își va prezenta comunității domeniul de activitate, în stilul lor orginal. Seara, echipa din spatele programului Bacău-Capitala Tineretului îi va aduce pe scenă pe cei de la Trupa Feelings, CTC și Golan. Zona centrală închisă traficului auto va fi segmentul cuprins între hotelul Decebal și Policlinica Veche. Marea Deschidere este începutul programului organizat sub egida “Colorează-ți generația!”. Calendarul de evenimente promite continuarea tradiției unor proiecte importante ale orașului Bacău, dar și implementarea unor inițiative noi, cu rolul de a transforma orașul într-un spațiu optim de dezvoltare și realizare a tinerilor. 0 SHARES Share Tweet

