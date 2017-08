valoarea totală a investițiilor este estimată la 1,5 – 1,8 miliarde de euro * proiectul nu a convins, însă, pe toată lumea Proiectul înființării Companiei de Energie, Rafinare şi Petrochimie (CERP) Moldova, menit să readucă la viață Platforma industrială Borzești, despre care se discută de aproape 20 de ani, a fost făcut pentru prima oară public printr-un articol apărut în revista Capital după o recentă reuniune secretă la Slănic Moldova a inițiatorilor acestuia și a reprezentanților unor firme și instituții care îl susțin, inclusiv ai unor autorități locale. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.