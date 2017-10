Organizația „Salvați Copiii”, coordonator național al proiectului „Ora de Net”, relansează programul de voluntariat prin care își propune să contribuie la integrarea noilor tehnologii în mod util și sigur în viața copiilor. Cei care doresc să se înscrie găsesc formularul pe site-ul organizației. Scopul programului este de a reduce numărul cazurilor de conținut dăunător și sprijinirea micilor consumatori online. Echipa „Ora de Net” îi invită pe profesori și pe toți cei care lucrează cu copii și tineri să se implice ca voluntari și să susțină o activitate educațională cu rol de consultare a copiilor, care va contribui la conturarea unei imagini de ansamblu asupra influenței mediului online asupra copiilor. „Salvați Copiii” va pune la dispoziție informațiile necesare pentru ca voluntarii să poată susține sesiuni tematice dedicate copiilor, părinților sau specialiștilor interesați de folosirea noilor tehnologii. În activitățile practice vor fi abordate teme ca hărțuirea și reputația online, dependența, sextingul, ademenirea, cetățenia digitală, conținutul ilegal și dăunător. Anul trecut au fost raportate 1.887 de cazuri de conținut abuziv, din care 857 aveau conținut pornografic infantil, 80 la sută fiind conținut găzduit pe servere localizate în România. Cazurile au fost transmise către autorități pentru soluționare. Alte cazuri vizau pornografia adultă neparolată sau aveau conținut jignitor. 0 SHARES Share Tweet loading...

