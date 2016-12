Top Story Scriitorul Ovidiu Bufnilă, publicat și difuzat în Australia de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pentru scriitorul Ovidiu Bufnilă este un sfârșit de an tumultuos, marcat de evenimente de anvergură care vorbesc despre o muncă susținută și despre o încredere în sine nemărginită și entuziastă, despre dăruire și profesionalism. După ce a fost invitat ca speaker la primul festival de știință & science fiction, Sci+Fi FEST 2016, organizat de revista Știință și Tehnică cu sprijinul Centrului Cultural Casa Artelor și al ARCUB, festival desfășurat la Biblioteca Națională a României din București, Ovidiu Bufnilă a participat ca invitat oficial la Conferința Antreprenor 2016 organizată de MB Event și Camera de Comerț și Industrie, Iași. În tot acest timp, scriitorul a continuat să lupte pentru promovarea pe plan internațional în condițiile dure ale unei lumi aflată într-o mișcare fără precedent. Prăbușirea sistemelor de valuri din Epoca de hârtie, a miturilor și a legendelor, l-au făcut atent la felul în care se pune sub semnul întrebării statutul scriitorului în lume și al publicului tradițional.

De-a lungul anilor, scriitorul și-a nuanțat temele și strategiile ficționale astfel încât a avut șansa de a fi publicat în SUA în mai multe reviste literare, de la SFREVU la The Blotter, ultima fiind distribuită în peste 5000 de jazz cafe-uri din California. Volumul său NORII a fost premiat de revista The Clouds, iar Editura Vivian din New York i-a acordat un premiu pentru scenariu. În întreaga sa literatură, Ovidiu Bufnilă dezvoltă un concept inedit, Universul vălurit, temă care apare în toate povestirile sale și în toate romanele, de la Jazzonia la Meduza sau Câmpuri magnetice, și în culegerile de povestiri Inelul magic și Moartea purpurie. Eseurile sale pe această temă au fost publicat în Olanda și SUA, tema Universului vălurit fiind remarcată de curând și de editorul revistei Antipodean din Australia. Ovidiu Bufnilă a fost publicat de mai multe ori în Australia de editorul Jon Newcombe. Impresionat de povestirea Monsera Banosera, acesta i-a cerut scriitorului acordul de a o publica, după ce a citit-o în colecția americană de literatură Eserver Fiction. În această colecție, Ovidiu Bufnilă este publicat alături de nume mari ale literaturii, de la Anatole France, la Marquez și Dostoievski. Povestirea Monsera Banosera a fost remarcată și în Canada, iar anecdotica ei a deschis drumul către difuzarea la radio. Zilele trecute, scriitorul Ovidiu Bufnilă a fost prezentat la postul de radio afiliat revistei australiene Antipodean. 1 SHARES Share Tweet

