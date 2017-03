Actualitate Școala nr. 9 din cartierul Gherăiești a fost spartă - preșcolarii și elevii care învață acolo au fost trimiși acasă - unitatea de învățământ a fost închisă pentru ridicarea de probe de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În această dimineață, la primele ore, în momentul în care personalul de serviciu a ajuns la muncă, s-a constatat că Școala Gimnazială nr. 9, din cartierul Gherăiești, a fost prădată de hoți. Gemuri sparte, uși distruse, totul devastat, grădinița din curtea interioară și ea spartă. Cam asta au găsit la fața locului cei care lucrează acolo. Imediat a fost alertată Poliția, care s-a deplasat în zonă pentru efectuarea cercetărilor. ”Spargerea a fost descoperită vineri dimineața, la ora 5.00, când un angajat al instituției școlare a venit să pornească centrala. Când a văzut ușa de la intrare distrusă, a anunțat imediat Poliția”, ne-au spus anchetatorii de la fața locului. Au ajuns în zonă mai multe echipaje de Poliție, iar criminaliștii au început cercetarea și ridicarea de probe. În interior s-au distrus mai multe uși, dar se pare că nu s-au furat bunuri de valoare. Școala are camere de supraveghere și în imagini ar apărea un singur individ. Unitatea e dotată și cu sistem de alarmă, dar se pare că acesta a fost distrus de hoț, înainte de a acționa. Un bărbat care locuiește în zonă a declarat organelor de anchetă că a văzut azi-noapte, în jurul orei 1.00, lumina aprinsă în școală, dar nu și-a dat seama ce se întâmplă pentru că nu s-a auzit gălăgie.

Din primele cercetări s-a constatat că nu s-au furat calculatoare sau alte bunuri mai consistente, ci doar … câteva pachete de biscuiți. Școala Gimnazială nr. 9 Gherăiești este structură a Școlii Gimnaziale "Mihai Drăgan" Bacău, din zona de nord a orașului. "Am luat decizia de a trimite copiii acasă, pentru că nu se putea efectua orele de curs. Trebuie ridicate și probele, pentru ancheta Poliției, dar nici nu se poate învăța într-o școală sau o grădiniță cu geamuri și uși sparte. Nu știm încă ce decizii vom lua. Nu știm cum vom acoperi pagubele, într-un timp atât de scurt pentru ca luni să putem relua cursurile acolo", ne-a declarat prof. Magdalena Toma, director. În școala din Gherăiești învață în jur de 150 de copii. Dintre aceștia, o grupă de circa 20 de preșcolari sunt la grădiniță, aproape 70 sunt pe învățământul primar, iar restul sunt de gimnaziu. Vom reveni cu detalii. Geta Panaite

