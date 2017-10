Comisariatul Județean Bacău al Gărzii Naționale de Mediu (GNM) a adus la Școala Gimnazială Căiuți 15 laptopuri care reprezintă premiul câștigat de această instituție de învățământ la concursului Let’s Be ECO, organizat de GNM împreună cu Fundația Let’s Do It România. Școala din Căiuți s-a clasat pe primul loc al întrecerii.

Calculatoarele au fost predate de comisarii GNM Titi Secară și Dragoș Verbuță Laboratorului AeL al școlii (o platformă de învăţare asistată de calculator), în prezența elevilor, dar și a directoarei Gabriela Toșa și directorului adjunct Gabriel Anghel. La eveniment au asistat și primarul comunei, Gabriel Orândaru, și viceprimarul Constantin Florea.

Elevii din Căiuți s-au remarcat în acest concurs prin lucrările efectuate din materiale reciclabile. Astfel, comisarul Titi Secară le-a explicat elevilor de ce este important și cum să colectăm selectiv deșeurile și să le reciclăm și i-a îndemnat să transmită tuturor asemenea mesaje.

„De îndrumarea elevilor în acest proiect – ne-a spus Gabriela Toșa – ne-am ocupat noi, direcțiunea, dar și responsabilul cu activități extracuriculare, profesoara Laura Carmen Stratone, iar din acest an școlar profesoara Mădălina Gânscă. Vom continua proiectul și în acest an. Copiilor le plac astfel de concursuri și, iată, acum au și răsplata muncii lor, astfel încât cred că vor fi dornici în a oferi în continuare cât mai mult. Anul trecut am obținut locul întâi și la concursul «Patrula de reciclare» și ne-am mai dotat cu ceva aparatură electronică. În școală avem 556 de elevi”.

Școala din Căiuți a participat și la competiția „Școala zero Waste” (Școala Zero Deșeuri), unde a obținut primul loc în județ și s-a clasat între primele zece școli din țară.

Proiectul Let’s Be ECO a urmărit ca elevii să înțeleagă importanța protejării mediului înconjurător și a conservării resurselor. Concursul, aflat la prima ediție, a constat în realizarea de către elevi a unor creații plastice pe teme de mediu (desene, picturi, machete etc.), făcute din materiale recuperate, reciclabile.

Prin Let’s Be ECO vor mai intra în posesia unui premiu similar, de la GNM, și elevii școlii gimnaziale din Frumoasa (Balcani), iar un același premiu a ajuns deja și la Școala Gimnazială Răcăciuni.

