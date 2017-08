De la începutul vacanţei de vară, Asociaţia Creştină de Caritate şi Ajutor „Ovidenia 2005” a fost parteneră în cadrul unor proiecte tip „şcoală de vară” dedicate copiilor din parohiile rurale din cadrul Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Din această săptămână, a venit rândul ei să-şi revendice statutul de gazdă într-un asemenea eveniment. Astfel, de luni, 28 august, la Ferma copiilor „Ovidenia” au poposit o sută de elevi de la şcolile „Constantin Platon” şi „Domniţa Maria” din municipiul Bacău şi de la şcoala din Sărata-sat. Timp de cinci zile, ei vor fi angrenaţi în activităţi spotive şi culturale menite să ţină trează setea de cunoaştere a micuţilor participanţi. Ateliere precum cele de sport, pictură sau de vizionare de filme educative vor fi conduse de 12 voluntari, cadre didactice, preoţi şi membri ai Fundaţiei „Episcop Melchisedec”, Filiala Bacău. „Una din principalele activităţi ale şcolii de vară va fi cea de interacţiune a copiilor cu animalele din ferma noastră. Micuţii vor putea călări poneii, se vor plimba cu trăsurica şi vor participa la hrănirea şi îngrijirea animalelor”, a evidenţiat preotul Ovidiu Radu, preşedintele Asociaţiei „Ovidenia”. De altfel, ţarcul cu animale i-a atras pe copii ca un magnet, vedetele fiind poneii şi măgăriţa ce aşteptau docili să-şi îndeplinească rolul de gazde. Unii mai curajoşi, alţii mai temători, tinerii cursanţi s-au apropiat de poneiul Steluţu şi ciracii lui, mângâindu-i, făcându-le poze sau încălecându-i. „Copii avem, ponei avem, şei nu prea avem pentru toţi, dar ne descurcăm cum putem”, a mai spus pr. Ovidiu. După ce vor participa la o excursie în nordul Moldovei, cursanţii vor încheia vineri, 1 septembrie, această aventură a cunoaşterii cu un program artistic care va fi reluat în ziua de 21 noiembrie, când Asociaţia „Ovidenia” va organiza un spectacol de caritate pe scena Teatrului de Vară „Radu Beligan”. 0 SHARES Share Tweet

