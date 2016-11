Satul Cauia, rupt de restul comunei Dealu Morii

- ploile abundente din acest an au facut ca o prapastie imensa sa se caste tocmai in mijlocul unui drum comunal - satenii din sase gospodarii sunt izolatia partial, pentru a iesi la drumul principal fiind nevoiti sa treaca prin curtea unui vecin

Imaginile din satul Cauia, trimise redactiei noastre, par a fi desprinse din stirile alarmante publicate adesea dupa cutremure.

Mai multe locuinte sunt rupte in acest moment de restul localitatii de un hau, adânc de câtiva metri si lat de inca vreo câtiva, care a aparut in decursul acestui an. „Situatia este in atentia autoritatilor.

Malurile s-au surpat in timp, sub actiunea ploilor in special in acest an. Sase locuinte sunt izolate, iar ca oamenii sa iasa la drumul principal trebuie sa treaca prin curtea unui vecin”, a declarat primarul localitatii, Gabriel Savin.

Bugetul localitatii nu poate sustine refacerea drumului, motiv pentru care primaria a apelat la Consiliul Judetean pentru sprijin financiar.

„Ne-au fost eliberate actele necesare in regim de urgenta, iar din bugetul local vom face studii geologice, expertiza tehnica. La aceasta expertiza tehnica este dificil sa aducem specialisti, pentru ca sunt doi-trei in Moldova si sunt foarte ocupati”, a mai spus primarul. In functie de solutia tehnica propusa se va vedea exact si investitia necesara.

Deocamdata, autoritatile au imprejmuit zona, si pentru ca nu este afectat doar drumul comunal, de pamânt, ci si o portiune asfaltata, s-a luat masura limitarii tonajului in zona si s-au facut indicatoare de ocolire a zonei.

1 of 4

„Noi dorim sa facem ce se poate cât mai repede, sa luam masuri rapid, iar anul viitor sa finalizam lucrarea.”

Gabriel Savin, primarul comunei Dealu Morii

Consiliul Judetean umbla la fondul de rezerva

Hotarârea prin care consilierii au aprobat rectificarea bugetului judetului prevede si alocarea a 300.000 de lei comunei Dealu Morii, care a fost grav afectata de ploile torentiale din iulie si octombrie. Apa venita de pe versanti a rupt drumul din Cauia, formând o ravena adânca de opt metri si lunga de 300 m, a distrus podete si a izolat sase gospodarii. Suma va fi luata din Fondul de rezerva bugetara a judetului.