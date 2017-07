Multimedia Șase rable au fost ridicate, astăzi, de pe domeniul public de Comunicat de presa -

Agentii locali au participat astazi, alaturi de reprezentanti ai Sectiei Utilaje si Servicii Tehnice din Primarie, la ridicarea de pe domeniul public al municipiului a unui numar de 6 autovehicule abandonate si fara stapan. Acestea au fost ridicate in baza unei dispozitii de primar, intrucat proprietarii nu s-au conformat somatiilor emise de politstii locali. Masinile au fost ridicate din 5 zone ale municipiului, dupa cum urmeaza: strada Spiru Haret- 2 autovehicule, Republicii- un autovehicul, Letea- un autovehicul, Cornisa- un autovehicul si Depoului- 1 autovehicul. In momentul de fata, politistii locali mai au in lucru un numar de 31 autovehicule abandonate sau fara stapan, care fac obiectul Legii 421/2002 si urmeaza sa fie ridicate de pe domeniul public.

