Credincioşii ortodocşi din zona de nord a municipiului Bacău vor prăznui în acest sfârşit de săptămână pe unul dintre ocrotitorii noului locaş de rugăciune care se ridică pe locul plin de istorie şi jertfă numit „Lazaret", Sfântul Ioan Rusul. Astfel, sâmbătă, 27 mai, de la ora 7.00, la Biserica Lazaret va începe un program liturgic ce va culmina cu Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfinţitul Ioachim, arhiepiscop al Romanului şi Bacăului. Aşa cum s-a împământenit în această parohie, la sfârşitul programului liturgic, enoriaşii, îndrumaţi de preoţii Marius Iacobeanu şi Eugen Ciuche, îi vor omeni pe credincioşii veniţi la sărbătoare oferindu-le pachete cu mâncare. Duminică, 28 mai, începând cu ora 17.00, la Teatrul de Vară „Radu Beligan" se va desfăşura o conferinţă sub titlul „De la reverendă la zeghe" care va fi susţinută de Lucia Hossu Longin, realizatoarea seriei de emisiuni „Memorialul durerii", şi preotul prof. Nicolae Bordaşiu. Evenimentul este realizat în parteneriat cu Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, Primăria municipiului Bacău, Protopopiatul Bacău şi Fundaţia „Episcop Melchisedec", Filiala Bacău. Intrarea la conferinţă se va face bază de invitaţii care pot fi procurate de la parohiile ortodoxe din municipiul Bacău.

