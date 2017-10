Începe cea de-a doua ediţie din acest an a „Săptămânii Prevenirii Criminalităţii”, o manifestare derulată la nivel naţional de Poliţia Română, coordonată şi implemementată la nivelul judeţului Bacău de către poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii. În perioada 2-6 octombrie 2017 se va derula, la nivel național, cea de-a doua ediție din acest an a manifestării ”Săptămâna Prevenirii Criminalității”, implementată la nivelul judeţului Bacău de Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, în cadrul căruia vor fi abordate cinci paliere de interes instituţional: delincvenţa juvenilă, viczimizarea minorilor, infracţiunile contra patrimoniului, violenţa intrafamilială şi siguranţa rutieră. Evenimentul implică organizarea unei suite de activități informativ-preventive, în special în spațiul public sau cu participarea reprezentanților mass-media, pentru diseminarea mesajelor către un număr cât mai mare de beneficiari. La fel ca la evenimentele precedente, manifestarea va avea un caracter unitar la nivel național, tematica abordată fiind selectată în baza priorităților Poliției Române în domeniul prevenirii criminalității. Obiectivele vizate sunt sensibilizarea cetățenilor cu privire la necesitatea adoptării unor măsuri de autoprotecție şi prezentarea consecințelor ce decurg din comiterea de infracțiuni. La nivelul judeţului Bacău, sub coordonarea poliţiştilor de la Prevenire, peste 200 de poliţişti şi-au planificat diverse activităţi, în funcţie de grupurile ţintă vizate şi de tipul mesajelor preventive ce vor fi promovate pentru conştientizarea populaţiei cu privire la importanţa adoptării unor conduite antivictimale şi antiinfracţionale.

Vor fi cooptaţi în organizarea şi derularea acestor acţiuni parteneri din diverse domenii: autorităţi locale, unităţi de învăţământ, societăţi comerciale, instituţii guvernamentale şi mass-media locală. Principalele teme care vor fi abordate în cadrul întâlnirilor organizate vor fi cele privind delincvenţa juvenilă, violenţa în şcoli, victimizarea minorilor, pericolul consumului de alcool şi droguri, implicaţiile şi consecinţele violenţei în familie, siguranţa rutieră, consecinţele juridice al comportamentului infracţional. Astfel, în intervalul calendaristic 02 – 06 octombrie 2017, la nivelul tuturor subunităţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, se vor desfăşura activităţi structurate pe domenii de prevenire, fiecare zi având o alta temă, agenda dispusă fiind următoarea:

02 octombrie – Activităţi dedicate prevenirii delincvenţei juvenile;

03 octombrie – Activităţi dedicate prevenirii victimizării minorilor;

04 octombrie – Activităţi dedicate prevenirii infracţiunilor contra patrimoniului (se vor avea în vedere tipurile / genurile de fapte penale care au ca impact deosebit asupra cetăţenilor: furturi din locuinţe, tâlhării, înşelăciuni – comise în special asupra persoanelor vârstnice);

05 octombrie – Prevenirea violenţei în familie;

06 octombrie – Siguranţa rutieră. Poliţiştii se vor întâlni cu elevi, părinţi, profesori, persoane în vârstă, femei, administratori de societăţi comerciale şi immobile iar activităţile vor fi susţinute de materiale preventive şi filme educative pe temele mai sus menţionate. De asemenea, în cadrul săptămânii prevenirii va fi lansată oficial de către poliţişti o nouă campanie de prevenire a delincvenţei juvenile, dedicate elevilor navetişti din judeţul Bacău denumită în mod sugestiv "Elevi în siguranţă". Prin programul şi activităţile propuse, poliţiştii de prevenire au încercat să adopte paliere de interes în conformitate cu realitatea contextuală şi socială, mai ales că în condiţiile societăţii actuale, demersul preventiv devine o soluţie viabilă în abordarea problematicii infracţionale.

