Sanduleni: Ramasa pe drumuri, dupa ce i-a ars casa, o femeie a murit lovita de o masina

Tragedia s-a petrecut vineri seara, pe drumul judetean 118, in localitatea Prisaca, din comuna Sanduleni. Femeia de 49 de ani se indrepta pe jos catre locuinta mamei sale. Parcusese deja câtiva kilometri si mai avea foarte putin pâna sa ajunga la casa parinteasca când a fost lovita de un autoturism, care se deplasa in acelasi sens si era condus de o tânara de 28 de ani, din Slanic Moldova.

Politistii de la Serviciul Rutier au facut cercetari la fata locului si au inceput o ancheta pentru ucidere din culpa, urmând sa stabileasca si imprejurarile exacte in care s-a produs evenimentul.

Victima accidentului este femeia care in urma cu aproape trei saptamâni si-a pierdut locuinta intr-un incendiu, caz prezentat in cotidianul Desteptarea.

Ea si sotul ei au ramas atunci sub cerul liber, dupa ce fiul lor de 27 de ani, nervos ca nu a gasit cald in camera sa, i-a batut si a dat foc la casa. Individul a fost imediat incatusat si internat la Psihiatrie, pentru ca era agresiv, iar intre timp a fost arestat preventiv pentru distrugere prin incendiere si violenta in familie.

Potrivit primarului comunei Sanduleni, un localnic, care nu a ramas indiferent la necazul celor doi soti, le-ar fi dat o locuinta in care sa stea pe timpul iernii, urmând ca in primavara, cu ajutorul autoritatilor locale, sa ridice o casuta. Femeia era cunoscuta in sat ca o persoana harnica, iar in seara accidentului se ducea la mama ei ca sa o ajute la treburi in gospodarie.