Sancţionat de jandarmi pentru aruncarea unor resturi menajere în fondul forestier de Comunicat de presa - Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău au sancţionat contravenţional o persoană care arunca resturi menajere în mediul forestier. În data de 17.05 a.c, în jurul orei 10.00, un echipaj de jandarmerie din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, pe timpul executării unei acţiune de patrulare în mediul rural, au identificat o persoană care arunca resturi menajere şi diverse obiecte uzate în zona împădurită din localitatea Roşiori, judeţul Bacău.

Persoana în cauză a fost oprită şi identificată, fiind vorba despre Petru .C. V .de 50 de ani din comuna Rosiori , judeţul Bacău. Jandarmii l-au sancţionat pe făptuitor cu amendă în valoare de 500 de lei, conform LEGii nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, Art. 12 litera f) care precizează: aruncarea sau depozitarea în fondul forestier naţional a reziduurilor menajere, industriale, petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, a substanţelor chimice, a apei sărate şi a altor substanţe. Menţionăm că în cadrul misiunilor executate de către Jandarmeria Bacău, misiunea de prevenire şi combatere a faptelor antisociale în acest domeniu are o pondere însemnată, având în vedere importanţa respectării şi protejării mediului înconjurător.

Mai mult de atât, reamintim tuturor cetăţenilor că păstrarea mediului natural trebuie să constituie o regulă a fiecăruia; mediul înconjurător sănătos este un drept de care avem nevoie şi pe care trebuie să-l apărăm permanent.

