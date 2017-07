Sâmbătă, 29 iulie 2017, românii au un nou prilej de sărbătoare. De această dată este vorba despre Ziua Imnului Naţional al României, eveniment marcat în toate garnizoanele din ţară. Cu acest prilej, garnizoana Bacău în colaborare cu Primăria Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Instituţia Prefectului, organizează sâmbătă, începând cu ora 12.00, un ceremonial militar şi religios. Ca în fiecare an, manifestarea va avea loc în Piaţa Tricolorului, loc în care băcăuanii vor putea asista şi la un spectacol de dansuri populare susţinut de Ansamblul Folcloric “Plaiuri băcăuane”. În încheierea festivităţii, garda de onoare împreună cu întreaga asistenţă vor interpreta vocal Imnul Naţional al României. Centrul oraşului va fi închis pe durata manifestărilor. 49 SHARES Share Tweet

