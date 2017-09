Salonul de Folk&Blues, o stare de spirit

Peste 40 de artiști, reprezentanți ai genurilor muzicale folk și blues din toată țara, s-au perindat, în aceste zile, pe scena Teatrului Municipal Bacovia, a Teatrului de Vară ”Radu Beligan”, prin foișorul din Parcul Trandafirilor din Bacău, precum și prin prietenoasa grădină de la Villa Borghese, pentru a aduce unui public cald, receptiv și numeros, momente de tihnă și frumos, în cadrul celei de-a doua ediții a Salonului Folk&Blues, eveniment inițiat și organizat de Centrul Național pentru Sănătate Permanentă, în parteneriat cu Municipiul Bacău. Desfășurat în intervalul 31 august – 3 septembrie, Salonul a fost pentru toți cei prezenți – public și artiști – fără îndoială, motiv de bucurie înainte de orice altceva, de trăire autentică a prezentului, dar și de retrăiri ale unori momente de altă dată, cu dor și recunoștință pentru cei care prin muzica și versurile pe care le-au lăsat au devenit, de fapt, după plecarea de pe acest pământ, nemuritori. De altfel, manifestarea în sine așa este gândită/simțită, ca fiind ”o punte între generații”, după cum organizatorii înșiși au anunțat, ideea Salonul de Folk&Blues născându-se sub ”semnul astral al lui Gil Ioniță”. Rămânând la retrăiri ale unor momente de altădată, de Dor – că cei mai mulți dintre artiști așa au preferat să spună în loc de ”in memoriam”-, s-a cântat, desigur, pentru Gil Ioniță, s-a cântat însă, tacit sau declarat, și pentru Ioan Gyuri Pascu, Vali Sterian, Florian Pittiș, Tatiana Stepa, Nichita Stănescu și toți ceilalți. La timpul prezent, s-a cântat , desigur, pentru tot ce-ar însemna lumea dacă iubirea, libertatea, iertarea, autenticitatea ar sta, fără dezechilibru, sub semnul astral al lui ”împreună”. Publicul a simțit-o din plin. Pentru că preț de patru zile, el a umplut constant sălile de spectacole, dovedindu-se a fi de ”nedezlipit” pentru peste patru ore, în fiecare zi, de concerte, alăturându-se prin cântec, artiștilor și dăruindu-le acestora, la final, minute întregi de aplauze. Artiștii au simțit-o și ei, din plin. Neobosiți, au cântat cu atâta drag că, mulți dintre ei, au ales să nu plece după cântare, revenind pe scenă, în afara programului, ori de câte ori au simțit din partea publicului, chemare și bună ascultare. A fost atâta suflet și atâta bucurie că, practic, nici nu se poate vorbi de ”capete de afiș” ci de iubitori, ”împreună”, de viață, pe o aceeași scenă. 1 of 26 Au fost, la Salonul Folk&Blues, a doua ediție, pentru băcăuani, în ”ordinea-dezordinea” apariției: Daniel Iancu, Nidal Hamad și Alexandru Pribeagu, Ducu Bertzi, Alexandru Andrieș, Emeric Imre, Adrian Sărmășan, Cosmin Vaman & Alexandra Andrei, Tică Lumânare, Walter Ghicolescu, Marius Matache, Adrian Beznă, Andrei Maftei, Andrei Păunescu, Cezar Popescu, Gogu Vanghele, Grupul folk “Cetatea”, Maria Gheorghiu, Mircea Rusu, SirBlues Vali Răcilă, Southernman Robbie, Zoltan Octavian Butuc, Alina Chiriac, Arpad Domokos, Cezar Popescu, Cristi Dumitrașcu, Cristina Dăscălescu, Dan Manciulea, Daniel Făt, Dinu Olărașu, Elena Barbu, Fără Zahăr, Ghiță Danciu, Gogu Vanghele, Grupul folk “Cetatea”, Grupul ”Eu cred”, Iulian Vasile Cântea, Lică Chițcan, Marcel Bălan, Marcel Radovici, Neica Trandafir, Nicu Moraru, OCRU, Ovidiu Mihăilescu, Tibi Ioniță, Vali Moldovan ș.a.

Salonul de Folk&Blues este, au spus cei prezenți, artiști, public, organizatori o stare de spirit. Una care, în afara oricăror orgolii de orice fel, merită să fie menținută. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.