Salina Bacau aduce sanatate si bucurie in familie

La aniversarea de un an a Salinei Bacau, timp in care zeci de copii si parintii lor au gasit aici rezolvarea unor probleme dar si un loc de relaxare si socializare, am stat de vorba cu Simona Andronic, initiatoarea acestui proiect in Bacau.

-Timpul a trecut foarte repede. Cum se vede Salina Bacau la un an?



-Asa cum ne amintim, acum un an deschideam usa “Salina Bacau”, un proiect facut din dorinta de a aduce un plus de sanatate in comunitatea bacauana, un proiect asumat si bine gândit, care, din fericire, are un impact foarte bun in mediul de afaceri bacauan. Dupa un an de zile pot sa spun ca am avut foarte multe surprize, foarte multe placute. Concluzia este clara: eu am curajul sa spun ca „Salina Bacau” este un proiect de succes, cu rezultate peste asteptari. Este un proiect care, la ora actuala, este foarte vizibil si foarte cunoscut, fara a apela la mijloace agresive de publicitate si de mediatizare, pentru ca dorinta mea, ca si proprietar al afacerii, a fost de a lasa lucrurile sa meraga natural. Mi-am dorit si imi doresc in continuare ca afacerea sa creasca in mod organic si de la sine, iar reclama cea mai buna si care s-a dovedit ceaai eficienta a fost cea „din gura in gura”, marketingul relational si marketingul uman. Nu este o lauda, dar poate fi, faptul ca, multi clientii din cei care au fost anul trecut la Salina si care au venit toata iarna, au revenit acum in toamna cu entuziasm si cu increderea ca aici lucrurile sunt bine structurate si ca eficienta tratamentului cu aersoli salini uscati, s-a dovedit, din plin, intr-un an de zile.

-Puteti sa ne spunem un numar a celor care v-au trecut pragul?



-Nu am un ordin de masura, dar au trecut cel putin o mie de copii pe aici. Cam 200 au fost abonati, dar nu cu un singur abonament. Avem o gasca de vreo 40 de copii care au venit din luna octombrie anul trecut pâna in martie inclusiv si acum au revenit, iar bucuria mea, ca om, este ca acesti copii nu au mai apelat la tratamentele traditionale cu antibiotice si alte substante. O alta bucurie este ca parintii acestor copii sunt mai relaxati si fericiti. Cu alte cuvinte, eu ma declar multumita si foarte bucuroasa ca oamenii au inteles principiul dupa care a functionat si functioneaza lumea asta in care traim, si anume ca, natura in care traim face minuni si Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie in natura. Doar noi trebuie sa avem intelepciunea si rabdarea de a lasa natura sa functioneze in avantajul sanatatii noastre. Am avut la un moment dat, una din fotgrafiile noastre de profil de pe contul de facebook care contine un proverb chinezesc, cu un mesaj foarte clar si interesant care ne spune asa: „rabdarea inseamna sa stii ca iarba nu creste mai repede daca tragi de ea”. Exact asta se intâmpla si cu sanatatea.

Tratamentele naturiste, printre care este si haloterapia, sunt tratamente alternative, dar, in acelasi timp, natura are toate remediile in ea. Si un organism relaxat, odihnit, care are suficiente ore de somn, se va reface mult mai repede decât un organism care este obosit, nemâncat sau este angajat in foarte multe activitati. Atunci când esti bolnav, chiar si medicul iti recomanda sa stai la pat. Un alt principiu pe care eu il inteleg si observ ca si altii au inceput sa-l constientizeze, adica multi dintre parintii care vin cu copiii la Salina, este faptul ca organismul stie sa se vindece si singur. Noi doar trebuie sa-l lasam sa-si faca treaba si sa-si activeze acest proces de autovindecare. Cu cât suntem mai panicati si mai anxiosi si cu cât intervenim in mod energetic in starea noastra de bine exagerând niste simptome, atunci, evident, lucrurile se inrautatesc. E foarte clar ca un copil cu o banala raceala poate sa treca peste ea fara nimic. Aici e o chestie de imunitate, care are o foarte mare legatura cu autovindecarea. Este foarte posibil ca atunci când esti ingrijorat de starea de sanatate a copilului, sa-i dai prea multe medicamente si sa-i dai sistemul imunitar peste cap. Dar nu vreau sa fiu gresit inteleasa. Medicul este cel in masura sa evalueze starea de sanatate si sa prescrie un tratament, eu doar atrag atentia parintilor asupra implicatiilor emotionale in sanatatea copilului.

-Au fost situatii in care s-a comentat negativ despre Salina Bacau?



-Este trist pentru mine sa aud comentarii si opinii negative din partea unor persoane, care nici nu au trecut pe la Salina Bacau, nici nu stiu despre ce este vorba si care considera ca daca doar au auzit de la ceva prieteni sau au vazut ceva pe facebook, ei deja cred ca pot recomanda sau nu. Au fost si sunt persoane care isi permit sa comenteze fara a fi in tema. Aceste opinii neavizate trag foarte mult in jos nivelul energetic al orasului.

-Nivelul energetic al orasului?



-Da, eu cred foarte mult in energie. La Salina Bacau toti oamenii care intra se simt bine, se relaxeaza instantaneu, nu numai de la faptul ca sunt 4 tone de sare pe jos si sarea are rolul de a echilibra energetic un om dupa o zi de munca. Sarea inseamna o energie foarte benefica pentru organismul uman. Ma bucura totusi ca sunt oameni, chiar din lumea medicala, care recomanda salina in combinatie cu tratamentele prescrise si care, chiar daca nu au venit aici, au simtit ca este ceva benefic pentru pacientii lor. Pentru ei a primat sanatatea pacientului si nu alte elemente.

Bucuria implinirii unui an de existenta este foarte mare si este o dovada ca proiectul meu este de succes si pentru faptul ca nici in timpul verii nu am inchis usile. A fost program plin, cu toate ca vara este un sezon mai putin bun pentru un proiect de genul acesta, pentru ca din pacate, oamenii nu prea inteleg ce inseamna preventia. Si in România, mai ales in Bacau, preventia nu se cunoaste, mai ales ca si termen. Din pacate, acum suntem in plin sezon de raceli si de viroze, a inceput scoala si au inceput deja problemele pentru copii. De mai bine de o saptamâna Salina este plina, lucram chiar la capacitate maxima uneori, când avem in sala 12 copii si 12 parinti. Chiar si eu am avut nevoie de haloterapie pentru ca am cam racit, si chiar eu pot fi dovada vie ca o raceala poate fi tratata fara nici un fel de tratament cu pastile sau medicamente. In aceasi timp, nu recomand ca cineva sa faca in mod agresiv asa ca mine, dar, daca incercati, s-ar putea sa va iasa…si ma refer in special la adulti. Stiu ca este greu când ai un copil bolnav, si chiar daca nu sunt parinte inca, am o compasiune foarte mare pentru toti copilasii bolnavi si pentru parintii care trec prin momente foarte grele. In acelasi timp le reamintesc faptul ca exista Salina Bacau si aici lucrurile functioneaza. Daca nu ar functiona, clientii de anul trecut nu ar mai veni, ar spune si altora ca nu functioneaza si ar trebui sa inchid usa. Ori eu nu o inchid. Chiar e larg deschisa.

-Ati pomenit mai devreme despre prezenta Salinei Bacau in mediul online. Ce ne puteti spune despre acest fapt?

-In momentul de fata impactul pe comunitate este de 3400 de like-uri pe facebook, intr-un singur an. Comunitatea a reactionat intr-un fel absolut fantasic si nu pot decât sa le multumesc pentru asta. Oamenii imi fac reclama de la sine pentru ca se simt bine aici. Pentru ca, atât copilul petrece un timp agreabil, intr-un loc placut, cu jucarii, se si trateaza, iar parintele petrece timp de calitate cu copilul, se relaxeaza, asculta o muzica buna, beneficiaza si el de aerosoli. Si atunci, chiar am satisfactia lucrului bine facut.

Nu a fost usor si nu este simplu, dar nu voi spune niciodata ca a fost sau este greu. Pentru ca dac ceva este greu, cum il masori? Pot sa spun insa ca nu este simplu. Am avut, de curând, o mama care vine cu fetita la noi la Salina si care, intr-o discutie cu niste prieteni in timpul terapiei a spus ca ea nu vede asa complicata aceasta activitate. Au mai fost si alte persoane care au considerat ca e o afacere foarte simpla si usoara, ca bati din palme si totul e gata. In acest sens ii invit pe toti la Salina, sa stea câteva ceasuri cu copii, sa te consumi energetic cu ei si apoi mai vorbim. Dar eu am antrenament si rezist. Insa este o munca foarte frumoasa care mi-aduce atâta bucurie si care are o parte de rasplata pe care nici nu pot sa o spun in cuvinte. Sunt copii care, dupa ce ies pe usa se intorc sa ma pupe si sa ma imbratiseze din proprie initiativa. Ce poti sa mai spui la asa ceva? Sunt copii care vin cu jucariile aici si le lasa aici. Intr-un fel le doneaza si se bucura de ele si alti copii. Toate aceste lucruri mie imi arata ca oamenii au inteles ce inseamna sa dai.

-Ce ne puteti spune, pe scurt, despre eficienta haloterapiei?



-Eficienta unei terapii de genul haloterapii se vede in timp. Daca ne confruntam cu afectiuni cronicizate deja, daca ne confruntam cu un copil cu sensibilitati mari la aerul rece sau cu o imunitate foarte scazuta, atunci e bine sa ne gândim la un tratament de lunga durata, doua sau trei luni. O frecventa buna si ideala la salina este de trei ori pe saptamâna. O eficienta minunata este o frecventa zilnica. In aceasta situatie, tratamentul medicamentos se reducea foarte mult ca si timp.

-Ce asteptari aveti pentru mai departe?



-Nu am nicio asteptare. Trebuie sa se inteleaga un lucru. Eu am pornit in acest proiect fara nicio asteptare si m-am lasat intrutotu in voia valului si de fapt in voia lui Dumnezeu. Pentru ca eu nu am asteptari lumea se simte relaxata, energia este de relaxare. Intotdeauna, pe fondul acestei energii de usa deschisa catre suflet, catre minte, catre univers si catre energia buna, intotdeauna usa aceasta este rasplatita de foarte multe evenimente si surprize placute. Pentru ca nu exista niciun fel de presiune. Planuri sunt. Proiecte sunt. Eu sunt implicata in mai multe proiecte, cu mai multi parteneri. Am o colaborare foarte buna cu Centrul „Parintii spun prezent”, Celina Toni Ivan, cu gradinita Oblio-Loredana Diaconu, cu gradinita Benthal, unde incepând din aceasta saptamâna ne deplasam cu salina mobila, un program pe care l-am derulat si in primavara. Proiectul cu SAMAS, cursuri pentru viitori parinti este de foarte mare succes. Si mai sunt multe. Deci Salina Bacau nu este doar Salina Bacau. Intr-un an, doar, am reusit sa creez pur si simplu fara sa ma agit prea mult, parteneriate cu oameni de incredere, cu oameni seriosi, cu oameni de valoare pe care Bacaul ii are. Un alt concept al meu este „unde-s multi puterea creste!”, si poate impreuna ajutam orasul asta sa vibreze cu alta energie si sa aducem cu totii un plus de sanatate in comunitate.

La un an de Salina Bacau doresc sa le multumesc tuturor celor care ma sustin si au incredere in mine.