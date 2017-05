Sport Șah/ Turneul „Dr. Lupușoru”. Un concurs reușit de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Weekend-ul trecut, Pensiunea „Margo” din localitatea băcăuană Lilieci a găzduit turneul de șah „Dr. Lupușoru” 2017. Competiția organizată de CS Regional de Șah „Nord-Est” Bacău a reunit la start 38 de participanți. Pe lângă cei 17 șahiști legitimați la clubul gazdă, au mai concurat reprezentanți ai cluburilor Politehnica Iași, CS Olimp Șah Focșani, CSM Pașcani, Cimentul Bicaz, ASCS Victoria Bacău, dar și trei sportivi din Republica Moldova: Victor Romcovici, Boris Nevednichy și Iurie Focșa. Cel mai bine cotat participant a fost George Scripcaru- ELO 2103. S-a jucat în sistem elvețian, 9 runde, șah rapid, arbitrajul fiind asigurat de Cătălin Baban din Vaslui. Primele cinci locuri au fost ocupate, în ordine, de: Marian Vasile (Realitatea Huși), Silviu Ifrim (ACSRS „Nord-Est” Bacău), Boris Nevednichy (Rep. Moldova), Ionuț Flavius Lazăr (ACSRS „Nord -Est” Bacău) și Bogdan Sava (CSM Pașcani). La ELO 1400, primul clasat a fost Gabriel Ienășoaie (ACSRS „Nord-Est”), la ELO 1401-1600 locul întâi a fost ocupat de Daniel Rangu (CSM Pașcani), la ELO 1601-1800, victoria a revenit lui Aurel Axinte (Cimentul Bicaz), în timp ce categoria ELO 1801-2000 a fost adjudecată de Ion Aniței (Victoria Bacău). Dintre sportivii ACSRS „Nord-Est”, cele mai bune în clasamentul final au fost ocupate de Silviu Ifrim (loc 2, cu 7 puncte), Ionuț Flaviu Lazăr (locul 4, cu 6 puncte) și George Țurcan (locul 15, cu 5,5 puncte). De apreciat evoluția juniorilor Daniel Rangu (CSM Pașcani), care a totalizat 5,5 puncte și Gabriel Ienășoaie (ACSRS „Nord-Est”). 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.