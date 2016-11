Sport Sah/ Cupa „1 Decembrie”: Ierarhie rasturnata de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Multi si buni. Aceasta este concluzia trasa dupa concursul de sah pentru copii Cupa „1 Decembrie” desfasurat la „Balta albastra” din Letea-Veche. In fruntea celor 75 de juniori din Bacau, Moinesti, Piatra Neamt, Roman, Bicaz, Poduri si Buhoci s-a aflat internationalul de juniori Andrei-Damian Tablan. Numai ca, de aceasta data, suprematia sahistului pietrean la competitiile din zona Moldovei a fost intrerupta de doi juniori bacauani: Gabriel Ienasoaie si Rafael Ienasoaie. Trebuie sa mai precizam ca turneul s-a desfasurat pe categorii de vârsta si a fost arbitrat de arbitrul international Sebastian Volcinsche si de arbitrul FR Sah Gabriel Suciu. Rezultate grupa 8 ani baieti: 1) Stefan Costin (Palatul Copiilor Piatra Neamt), 2) George-Cristian Sova Gâtu (Sc. „Alexandru cel Bun” Bacau- antrenor Silviu Ifrim), 3) Adelin Rusu (Roman). 8 ani fete: 1) Diana Maria Boeriu (Bicaz), 2) Oana Nicuta (Roman), 3) Teodora Gherasim (Sc. nr. 10 Bacau). 10 ani, baieti: 1) Gabriel Ienasoaie (Sc. „Petru Rares” Bacau- antrenori Gheorghe Pirici si Silviu Ifrim), 2) Rafael Ienasoaie (Sc. „Petru Rares” Bacau- antrenori Gheorghe Pirici si Silviu Ifrim), 3) Andrei Damian Tablan (Piatra Neamt). 10 ani fete: 1) Alexandra Mutu (Piatra Neamt), 2) Maria Niculescu (Moinesti), 3) Iulia Pruteanu (Piatra Neamt). 12 ani baieti: 1) Matei- Chiristian Tablan (Piatra Neamt), 2) Robert Alexandru Calugaru (Sc. nr. 10 Bacau- antrenor Gheorghe Pirici). 12 ani fete: Iasmina Lovin (Moinesti), 2) Maria Stefanescu (Roman), 3) Sandra-Cristina Boeriu (Bicaz).

15 ani baieti: 1) Marian Victor Otetea (CN „Ferdinand” Bacau), 2) Eduard Cadar (CN „Gh. Vrânceanu” Bacau), 3) Tiberiu Constantin Tarcau (CN „Gh. Vrânceanu”- Bacau. 15 ani fete: 1) andreea Ioana Stafie (Roman), 2) Teodora Floristean Gorita (CN „Stefan cel Mare” Bacau- antrenor Silviu Ifrim), 3) Anastasia Popa (Sc. Poduri). 0 SHARES Share Tweet