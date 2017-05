Actualitate S-au adunat semnăturile pentru referendum la Slănic Moldova de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Grupul de inițiativă pentru organizarea în orașul Slănic Moldova a unui referendum pentru demiterea primarului Gheorghe Baciu a reușit să adune, până miercuri, 10 mai, 1.041 de semnături față de 1.018 obligatorii pentru un astfel de eveniment. Inițiatorii spuneau că vor să ajungă cel puțin la numărul de votanți, de circa 1.300 de persoane, care anul trecut au fost în favoarea actualului primar (Slănic Moldova are doar 5.156 de locuitori de toate vârstele, conform datelor înregistrate de Direcția Județeană de Statistică la 1 iulie 2016). Solicitarea pentru organizarea referendumului, în baza listelor cu semnături, trebuie adresată Prefecturii. „Am făcut o adresă la Prefectură, ne-a declarat unul dintre inițiatorii acțiunii, Gabriel Dospinescu, pentru a ni se comunica dacă cei care au cărți de identitate provizorii pot vota la referendum. Am constatat că pentru cărțile de identitate expirate primăria nu eliberează adeverințele necesare. Vrem să mai știm și cum pot trimite voturile lor cei plecați în străinătate, dar și dacă listele cu semnături trebuie văzute și de Consiliul Local, pentru că ne temem de acte de răzbunare, de intimidare etc. la adresa celor care au semnat”. Grupul de inițiativă spune că vrea să depună listele cu semnături săptămâna viitoare. „Vrem să avem cât mai multe semnături și, evident, să putem spera la cât mai multe voturi în favoarea inițiativei noastre, a precizat Gabriel Dospinescu. Noi vrem să fim siguri pe numărul persoanelor cu drept de vot care pot fi înscrise în listele de alegători, motiv pentru care vom solicita inclusiv Institutului Național de Statistică date certe în acest sens, cu referire la orașul Slănic Moldova. Acum avem doar listele de anul trecut cu persoanele cu drept de vot, dar de atunci sigur s-a mai schimbat câte ceva. Vrem să avem la vot cel puțin un sfert dintre persoanele cu drept de vot din fiecare cartier al orașului”. Solicitanții referendumului spun că primarul orașului nu mai acordă întreprinzătorilor autorizații de funcționare a firmelor pe care le dețin, că se comportă abuziv cu cei din Slănic, dar și că a majorat aberant unele taxe și impozite. Lista acuzațiilor este însă mult mai mare. 0 SHARES Share Tweet

