S-a activat Comandamentul pentru situații de urgență în Onești de Petru Done - Societatea RAJA Onești a activat Comandamentul pentru situații de urgență în intervalul 7 octombrie, ora 3,00 – 8 octombrie, ora 21,00, în urma atenționărilor meteorologice de Cod Galben cu fenomene vizate de ploi însemnate cantitativ, lapoviță și ninsoare la munte, intensificări ale vântului. Este de așteptat să plouă pe arii extinse, cantitățile de apă să depășească 25 l/mp, iar local să se cumuleze 40 – 50 l/mp. Vântul se poate intensifica, temporar, cu viteze de 50 -60 km/h, în zonele montane precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar rafalele de vânt vor depăși 70 km/h, mai ales pe creste. Măsura – spun oficialii societății – a fost luată pentru a se interveni cu promptitudine în rezolvarea problemelor care pot apărea în funcționarea sistemelor operate. Pentru remedierea rapidă a eventualelor avarii, la nivelul comandamentului au fost constituite echipe de intervenție, dotate cu toate utilajele necesare, ce vor asigura permanența în toată această perioadă în municipiul Onești. „Asigurăm toți abonații societății că echipele noastre de intervenție vor depune toate eforturile pentru asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare la parametrii optimi – a precizat sursa citată. Singurele probleme care pot apărea în funcționarea sistemelor de distribuție de apă și canalizare și care nu țin de operativitatea echipelor noastre sunt cele legate de lipsa energiei electrice (cabluri și fire de înaltă tensiune smulse de vânt). În aceste condiții, rugăm toți abonații să dea dovadă de înțelegere, pentru că RAJA va face tot ce este necesar pentru reluarea alimentării cu apă imediat ce sunt rezolvate problemele apărute în furnizarea energiei". Consumatorii care înregistrează probleme la sistemul de alimentare cu apă potabilă și canalizare pot sesiza toate avariile apărute la dispeceratul societății, la numerele de telefon 0241 924; 0370 481 839; 0370 481 838.

