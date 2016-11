Primaria din Slanic Moldova a lansat colecta publica pentru adunarea de fonduri necesare preluarii izvoarelor minerale la domeniul public si, evident, pentru punerea sau mentinerea lor in functiune.

Primarul Gheorghe Baciu spune ca numai sâmbata, 5 octombrie, a strâns o suma de bani de la câteva persoane. Unitatea Teritorial Administrativa din Slanic a preluat, deja, prin licitatie, primele trei izvoare, „300 de scari”, Sonda 2 si Izvorul 3.

Actiunea este, insa, vazuta diferit de comentatorii ei. Fostul primar al orasului, Adrian Serban, crede ca preluarea izvoarelor este „doar praf in ochi”.

„In primul rând – ne-a declarat fostul primar – i-a scos pe oameni sa manifesteze inaintea licitatiei pe aceasta tema. Apoi, dintre cele trei izvoare preluate, Sonda 3 si Izvorul 300 de scari intotdeauna au curs liber si sub nicio forma nu puteau fi oprite.

Practic, Primaria a cumparat câte doi metri de teren, pentru ca mai departe trebuie sa obtina licenta de exploatare de la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), cu o droaie de bani, plus ca trebuie obtinuta acreditarea calitatii medicale a apei izvoarelor, de la Institutul National de Balneologie (INB), deci cu alti bani”.

Adrian Serban mai spune ca a militat mereu ca statul sa fie proprietarul izvoarelor, prin INB, pentru ca in zona de jos, unde sunt celelalte izvoare trebuie facute foraje serioase, speciale, nu ca la o fântâna in curte. Ceea ce inseamna foarte multi bani.

In replica, Gheorghe Baciu considera ca opozantii vor recunoaste greu utilitatea preluarii izvoarelor minerale din Slanic Moldova la domeniul public pentru ca unii au inca interese materiale legate de acestea.

„Realitatea este ca Slanicul are in buget o gaura de speriat – a precizat actualul primar. Avem numai 38% gradul de incasare la buget, iar unele firme au datorii de miliarde la noi. Dar, eu am venit la Primarie sa fac ceva, nu sa fiu complice cu fostele administratii locale. Noi vom fi, totusi, in stare sa platim tot ce inseamna punerea in functiune a izvoarelor preluate si o voi face intr-o saptamâna. Vom gasi binevoitori care sa ne sprijine”.