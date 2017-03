Sport S-a înființat FC Dinamo Bacău de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Membri fondatori sunt profesorii de educație fizică și sport Remus Pozânărea, Mihai Voicu și Bogdan Ghica. Cei trei admit că, deocamdată, exceptând numele, asociația lor nu are nimic în comun cu echipa ce făcea istorie, calificându-se în turul patru al Cupei Orașelor Târguri. Noua formație va porni din Liga a V-a Din vară, Bacăul va avea o nouă echipă în Liga a V-a. Una cu nume ilustru: FC Dinamo Bacău. Și cu trecut inexistent, o admit chiar fondatorii noii asociații, profesorii de educație fizică și sport Remus Pozânărea, Mihai Voicu și Bogdan Ghica: „FC Dinamo Bacău nu are legătură directă cu echipa care se califica, în premieră pentru fotbalul românesc, în turul patru al unei competiții de club europene. Dinamo Bacău a fost momentul de maximă glorie al fotbalului băcăuan. FC Dinamo Bacău 2017 se dorește a fi un altfel de început pe drumul performanței”. De altfel, și în pliantul de promovare al asociației se subliniază: „Credem că prin multă muncă, dedicare, atenție și respect față de acest nume- FC Dinamo Bacău- putem asocia peste ani, performanța cu Bacăul fotbalistic”. Deși au activat sub diferite forme (administrative, tehnice sau sportive) la mai multe cluburi din eșaloanele inferioare, cei trei fondatori nu au nume cu rezonanță în fotbalul băcăuan. Dar asta nu-i încurcă. Dimpotrivă, Pozânărea, Voicu și Ghica sunt de părere că „dacă nu ai un nume sonor, este posibil ca gradul de implicare să fie chiar mai mare, tocmai pentru a surmonta acest așa-zis handicap”. Ideea noului proiect a încolțit încă de anul trecut. Și vizează o echipă de seniori, dar și două grupe de copii și juniori având drept ani de naștere 2005 și 2006. „Din start ținem să precizăm că FC Dinamo Bacău nu face concurență niciunei alte asociații care se ocupă de copii și juniori. Dimpotrivă, putem încheia diferite colaborări cu acestea, în sensul că, dacă ajungem la un acord, putem lua, în timp, jucători pentru echipa noastră de seniori. Și nu ținem la regula rigidă de a transfera acești jucători definitiv; există și varianta împrumutului”, a punctat Remus Pozânărea care, până vara trecută, a fost directorul sportiv al divizionarei B Sport Club: „Am învățat multe din perioada Sport Club. Am învățat în special faptul că fără transparență nu ajungi departe. Dacă lași loc de interpretări, un bulgăre poate declanșa o adevărată avalanșă”. Prin urmare, cei de la FC Dinamo Bacău intenționează ca, din momentul în care vor activa site-ul oficial al clubului, să facă publice inclusiv balanța și bilanțul contabil. Bugetul anual estimat pentru un sezon de Liga a IV-a? 40-50.000 de lei. Banii ar urma să vină din sponsorizări, din taxele pentru activitatea grupelor de copii și juniori, dar și din redirecționarea sumei de 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii. „Să fie clar: nu am gândit această asociație ca pe o afacere. Considerăm că un marketing adecvat și eficient poate asigura bunul mers al unui astfel de proiect fotbalistic”, susțin cei trei. Deocamdată, noua formație, care va avea culorile alb-roșu-negru, nu a legitimat vreun jucător. În mod cert, însă, lotul va fi alcătuit, în mare parte, din jucători de 16, 17 sau 18 ani, cărora li se vor alătura o serie de fotbaliști cu experiență. „Avem tot timpul; și pentru a stabili lotul, și pentru a găsi antrenorul potrivit. Vom apela, totodată, și la sfatul și părerea oamenilor de fotbal cu experiență din Bacău deoarece ne dorim ca această echipă să devină, în timp, echipa întregului oraș”, a concluzionat Remus Pozânărea. Până când va pune pe picioare echipa de seniori, FC Dinamo Bacău va demara acțiunea de selecție a copiilor născuți în 2005 și 2006. Data startului? 1 aprilie. Nu-i păcăleală. Într-un oraș în care fotbalul a fost puternic tras pe sfoară în ultimii ani, sperăm ca nici FC Dinamo Bacău să nu se dovedească o păcăleală. 0 SHARES Share Tweet

