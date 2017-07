Top Story S-a deschis Radioterapia Spitalului Județean de Urgență Bacău de Roxana Neagu -

11 pacienți au fost programați și consultați, iar medicii au început deja o primă sesiune de tratament Compartimentul de Radioterapie a Spitalului Județean de Urgență Bacău a început să fucționeze, la capacitate maximă. „La câteva luni de la momentul preluării investiției de la constructor a urmat o perioadă în care unitatea noastră s-a preocupat de obținerea autorizațiilor de funcționare și de instruire a personalului laboratorului, dar în egală măsură și pentru pregătirea pacienților pentru efectuarea acestui tip de tratament”, a declarat Adrian Popa, manager. Până în prezent au fost programați și consultați 11 pacienți, iar medicii, fizicienii și tehnicienii unității au început de ieri prima sesiune de tratament cu acceleratorul de particule pentru o pacientă din Bacău care are o tumoră cerebrală. „Cei 11 pacienți au fost văzuți de specialiști și dintre aceștia s-a decis ca doar o pacientă să beneficieze și de tratament de radioterapie”, a mai explicat managerul spitalului. În acest compartiment se lucrează doar într-o singură tură, de 6 ore, cu un medic primar din Iași, prin contract de colaborare. Unitatea spitalicească are însă încheiat un contract de muncă și cu un alt medic, dar care își va da rezidențiatul în octombrie. Practic, din acest moment, bolnavii care sunt diagnosticați cu afecțiuni oncologice sunt consultați, iar medicii specialiști stabilesc planul de tratament și decid dacă au nevoie sau nu și de ședințele de radioterapie. Investiția în Compartimentul de Radioterapie al SJU Bacău se ridică la 6 milioane de euro și a avut drept scop modernizarea, amenajarea și dotarea cu aparatură de ultimă generație pentru tratamentul bolnavilor de cancer. Banii au fost alocați de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții. Contractul de lucrări a fost semnat în 2015, în prezența ministrului Sănătății din acea vreme, Nicolae Bănicioiu. Proiectantul general a fost SC SB Concept SRL, din Sibiu, iar constructorii, prin asociere, SC Varinak Europe București și SC Terra Gaz Construct SRL București. Compatimentul de Radioterapie este dotat cu un accelerator liniar de particule, cel mai modern din țară, prin care se vor putea realiza circa 15.000 de ședințe pe an, pentru pacienții diagnosticați cu afecțiuni oncologice, dar și un computer de plan tratament. Din suma totală a investiției, 60% reprezintă valoarea aparatelor. Compartimentul de Radioterapie are 24 de paturi de spitalizare. „Ne bucurăm că a început să funcționeze și Compartimentul de Radioterapie a Spitalului Județean și că, astfel, devine operațional contractul pe care unitatea spitalicească l-a încheiat cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și pentru furnizarea acestui serviciu medical. Din acest punct de vedere, instituția noastră are disponibilitate financiară, fără limită, pentru a finanța aceste tratamente de care populația are nevoie.”

Marius Savin, președinte director general Casa Județeană de Asigurări de Sănatate Bacău 0 SHARES Share Tweet