Pe data de 9 septembrie va avea loc in Los Angeles, SUA, marele meci pentru titlul de campion mondial WBC la profesionisti. Pentru acest titlu, sportivul băcăuan RONALD GAVRIL se va lupta cu americanul David Benavidez. Este un eveniment deosebit în lumea boxului si implicit, a sportului românesc, dar și mai important pentru băcăuani, deoarece sportivul este crescut și format în BACĂU, de către maestrul RELU AURAȘ. De altfel, luni 28 august, echipa TVR se va deplasa la Bacau pentru a face un reportaj cu privirea la venirea echipei de Tineret Box a Turciei, dar în mod special pentru evenimentul deosebit din data de 9 septembrie, Los Angeles, SUA – meciul băcăuanului Ronald Gavril în vederea titlului de Campion Mondial! 21 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.