Cultura „România în anul 1917” de Razvan Bibire -

Cine nu-și cunoaște istoria este condamnat să o repete. Acum 100 de ani, Bacăul era locul de unde se organiza rezistența pentru apărarea a ceea ce mai rămăsese din România. Știm cu toții de Mărășești dar cunoaștem prea puține despre luptele cumplite pentru a opri ofensiva menită să aducă trupele Puterilor Centrale în spatele frontului, prin Pasul Oituz. Județul Bacău are cele mai multe cimitire în care au fost înhumați eroii căzuți în Primul Război Mondial. Pentru a aminti aceste lucruri dar și pentru a fi comunicate rezultatele unor cercetări dedicate acestei perioade, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru" Bacău, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, a organizat în perioada 26 28 mai 2017, Seminarul naţional „România în anul 1917". Deschiderea lucrărilor a avut loc sâmbătă, 27 mai 2017, ora 9.00, în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri" Bacău. Scopul declarat al seminarului a fost comemorarea a loo de ani de la prima conflagraţie mondială, marcând trecutul celor care, prin acţiunile lor remarcabile, au făcut posibilă Marea Unire şi au trasat destinul european al României. Participanţii au fost istorici din învăţământul universitar şi din cercetare, precum şi profesori de istorie din învăţământul preuniversitar din toată ţara.