Boxerul băcăuan Ronald Gavril se află în fața celui mai important moment din cariera sa de profesionist. În noaptea de vineri spre sâmbătă, pugilistul în vârstă de 31 de ani va lupta la Las Vegas contra mexicanului de 20 ani, David Benavidez pentru titlul de campion mondial WBC la categoria super-mijlocie. Component al echipei Mayweather Promotions (care l-a dat și pe fostul campion mondial al categoriei, Badou Jack), Roli Gavril a disputat până acum 19 meciuri la profesioniști, înregistrând 18 victorii (14 prin KO) și o singură înfrângere. „Benavidez este un adversar puternic, cu un palmares foarte bun pentru vârsta sa. Este agresiv, dar asta îmi convine”, a declarat pentru Agerpres, Roli Gavril, care a adăugat: „Va conta enorm maturitatea pe care o am după anii petrecuți în boxul amator și după cei șase ani de box profesionist în America. Am văzut totul în acest sport și nu văd cu ce m-ar putea suprinde un boxer de 20 de ani, cu 18 meciuri dintre care jumătate terminate în prima repriză. Am pregătirea și experiența necesare pentru a-l învinge pe Benavidez”. La meciul pentru titlul mondial WBC va fi prezent și Relu Auraș, primul antrenor al lui Roli Gavril, care i-a transmis fostului său elev: „Să nu-i lași inițativa mexicanului”. În cazul în care va triumfa în față lui Benavidez, Ronald Gavril, care va fi susținut din tribună și de Floyd Mayweather, va deveni cel de-al cincilea român campion mondial la profesioniști după Mihai Leu, Leonard Doroftei, Lucian Bute si Adrian Diaconu. 27 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.