Dupa un turneu de lansare, in 2015, in Canada, USA si Europa, scriitorul si gazetarul Grigore Cartianu, impreuna cu ziaristul Laurentiu Ciocazanu, continua si in 2016 intâlnirea cu presa si cititorii din diferite localitati ale tarii, cu tema „Crimele Revolutiei. Sângeroasa diversiune a KGB in România”, care are ca suport cele trei volume din Trilogia „Misterele Revolutiei”: „Sfârsitul Ceausestilor”, „Crimele Revolutiei” si „Teroristii printre noi”, volume la care, dupa afirmatia autorului, a lucrat peste sapte ani.

Joi, 3 noiembrie, Grigore Cartianu, venind de la Focsani, in drum spre Radauti, urmatoarea etapa a turneului national, s-a oprit in Bacau, la Centrul de Cultura „George Apostu”, pentru o scurta intâlnire cu presa si mai multi bacauani interesati de problematica abordata in cele trei volume.

Preocupat de evenimentele din decembrie 1989, Grigore Cartianu, gazetar cu experienta, s-a lansat intr-o cercetare minutioasa a documentelor (atâtea câte au fost disponibile), a intervievat sute de persoane implicate in sângeroasele, imprevizibilele si dramaticele evenimente de dinainte de 22 decembrie si dupa acea zi, pâna la arestarea si executia cuplului Ceausescu, dar si dupa aceea, care au marcat vizibil si pentru totdeauna istoria României.

„De la inceput, am vrut sa raspund la mai multe intrebari, unele tulburatoare, altele care isi asteptau raspunsul de mai mult timp, aflate pe buzele a milioane de români: «Revolutie sau lovitura de stat?», «Cine a tras in noi, dupa 22?», «Când a inceput Revolutia si când Contrarevolutia?», «Unde sunt teroristii?», «De ce nu se finalizeaza dosarul Revolutiei?» si multe altele, carora le veti gasi raspunsul in urmatorul volum, aflat in pregatire”, si-a inceput prezentarea Grigore Cartianu.

Metodic, fara interventii subiective, Cartianu aduce in fata cititorului, cu lux de amanunte, tot ce s-a intâmplat inainte de 22 decembrie ’89, in tara si in Bucuresti, rolul unor persoane si personaje din structurile de conducere ale tarii, din Securitate si Armata, puse permanent in conexiune cu evenimentele din alte tari, URSS, Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria, Iugoslavia, cu luarile de pozitie din acele zile ale unor ambasade si guverne occidentale, reusind o oglinda clara a evenimentelor si, mai ales, a implicatiilor lor asupra României. „De la marele entuziasm din primele zile, din primele ore, din Timisoara, Brasov, Iasi si din alte orase, culminând cu «Jos Ceausescu», fuga dictatorului, in România a fost Revolutie.

Ce s-a intâmplat dupa ora 14.00 a zilei de 22, a fost o mare diversiune, fiind activati fosti agenti KGB si GRU, care au creat panica, au lansat stiri catastrofice, au fost impuscati peste 900 de oameni nevinovati. De ce au murit acei oameni? Vinovatii trebuie sa raspunda si ma bucur ca, in sfârsit, Parchetul General al României, dupa 27 de ani, a redeschis Dosarul Revolutiei si a facut primele declaratii: mortii si ranitii de dupa 22 decembrie 1989 sunt opera celor care au preluat puterea si pot fi acuzati de crime impotriva umanitatii.

Si o concluzie cruda: cei care pozau în salvatori erau, de fapt, ucigasi cu sânge rece, executanti si beneficiari ai unui plan sovietic insuportabil de cinic”, a mai spus Grigore Cartianu. Cartile semnate de cunoscutul ziarist sunt tot atâtea dovezi, alaturi de alte zeci care au abordat evenimentele din sângerosul decembrie ’89, care au menirea de a face lumina si dreptate, ascunse, prin diferite metode, de tradatori, agenti straini, unelte ale celor avizi de putere, murdariti de sângele unor oameni care, cinstiti, chiar nevinovati in credinta lor, au crezut ca participa la o revolutie. Sunt carti document, care trebuie citite, in care Grigore Cartianu o spune clar: in decembrie a fost o lovitura de stat, sunt carti care pot fi obiect de studiu in scolile din România.

Laurentiu Ciocazanu, autor alaturi de Grigore Cartianu a volumului „Miracolul din noiembrie”, a relatat celor prezenti fabuloasa poveste a zilei de 16 noiembrie 2014, în care Diaspora româna, solidarizata prin Facebook, a obtinut o victorie eroica. Volumul scoate la lumina destine luminoase si povesti emotionante, oferind explicatii convingatoare pentru o surpriza colosala, rasturnarea situatiei din turul I al alegerilor prezidentiale si victoria meritata, in turul II, a actualului presedinte Klaus Iohannis. O carte emotionanta, o carte despre adevar si demnitate.

Grigore Cartianu, fost ziarist sportiv, a venit in Bacau si cu volumul de succes „Hagi” – povestea vietii celui mai mare fotbalist din istoria României: Gheorghe Hagi. Un volum temeinic documentat, fara egal în privinta bogatiei de informatii. O lectura alerta, care reface saga balcanica a comunitatilor de aromâni din Grecia si Bulgaria, în vremuri tragice. În 500 de pagini palpitante, autorul urmareste evolutia lui Hagi, ca om si ca sportiv, de la nastere (1965) pâna la retragerea de pe gazon (2001).

Doi gazetari, doi colegi si prieteni, cu biografii aproape identice, angajati nu numai in scrierea „istoriei clipei”, ci si in marea istorie a anilor pe care ii traim.

Grigore Cartianu (47 de ani), nascut la Bradiceni, com. Pestisani, Gorj, este unul dintre ziaristii cu notorietate din România. A condus redactiile unor ziare importante (Adevarul, Evenimentul zilei) si a semnat mii de editoriale, interviuri si anchete gazetaresti. Este o aparitie frecventa în emisiuni TV, pe teme de maxim interes. În prezent este Ombudsman al grupului de presa Adevarul Holding si realizator al emisiunii zilnice Cronica de noapte, de la Nasul TV.

La prabusirea regimul comunist al lui Nicolae Ceausescu, Cartianu era student în anul II. A participat activ la evenimentele din decembrie 1989, apoi la miscarile civice din 1990, care au fost înabusite violent de catre noul regim politic de la Bucuresti.

Laurentiu Ciocazanu (48 de ani), originar din Trocani, Gorj, este una dintre vocile oneste si credibile ale mass-media din România. A debutat în presa scrisa la scurt timp dupa prabusirea regimului comunist. S-a slefuit ca ziarist la BBC România, dar vârful carierei l-a gasit ca redactor-sef adjunct la Evenimentul zilei (2001-2006), apoi redactor-sef la Adevarul (2006-2008) si director editorial al publicatiilor Adevarul Holding (2008-2010).