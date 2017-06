Social Restricție de circulație între Comănești și Miercurea Ciuc de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Compania Națională de Administrarea Infrastructurii Rutiere SA informează participanții la trafic de faptul că în data de 04.06.2017, între orele 06.00-22.00, pe DN12A, între localitățile Comănești – Miercurea Ciuc, traficul de mărfuri cu masa totală maxim admisă mai mare de 3,5 tone este restricționat. Traficul pe DN 12A, km 38 – km 47, va fi aglomerat şi timpii de aşteptare vor fi mari. Aceste măsuri sunt motivate de manifestările prilejuite cu ocazia Sărbătorii Rusaliilor Catolice în localitatea Ghimeş- Făget, judeţul Bacău. Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale și autostrăzi pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numerele de telefon 021/264.33.33; 021/9360, pe site-ul www.cnadnr.ro – DISPECERAT – Situația Drumurilor Naţionale, caseta din stânga, pagina de FB https://www.facebook.com/cnadnr/și de TWITTER, @CNADNR. 14 SHARES Share Tweet

