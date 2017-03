Cultura Repetiţie cu public, la Animaţie Dragostea celor trei portocale de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Actorii Secţiei Animaţie a Teatrului Municipal “Bacovia” lucrează intens la premiera piesei „Dragostea celor trei portocale”, după Carlo Gozzi, în regia lui Ovidiu Lazăr. Vineri dimineaţă, de la ora 10.00, a avut loc penultima repetiţie cu public, regulă instituită nu de mult timp de conducerea instituţiei teatrale. Piesa este un basm mai puţin cunoscut, în care toate personajele sunt interpretate de actori şi se adresează copiilor peste 10 ani. Ca o noutate, întreaga piesă este live şi fără lavalieră, astfel că actorii sunt obligaţi să-şi folosească la maxim vocile, mai ales că spectatorii sunt copii, care se bucură la fiecare replică sau giumbuşluc al actorului. Vineri dimineaţă, au fost invitaţi la spectacolul-repetiţie copii aflaţi în centre maternale, cât şi din familii fără posibilităţi materiale suficiente. Înainte de marea premieră, teatrul organizează și o repetiţie nocturnă, sâmbăta 11 martie, începând cu ora 18.00, la care sunt invitați, deopotrivă, adulți și copii. „Auzim adesea adulți spunând că le este greu să ajungă la spectacolele propuse de secția de Animație, care au loc de obicei începând cu ora 11.00. Așadar, măcar pentru o seară, facem teatrul de animație disponibil și celor ce le place să doarmă până mai târziu”, motivează organizatorii. Nu ne-am propus să dezvăluim întreaga poveste, lăsăm pe fiecare să parcurgă firul până la capăt. În esenţă: „În miezul Lunii și, uneori, în portocale, stă ascuns un domn ciudat, un fel de Mag, care pare a fi rău, dar care, de fapt, ne iubește și ne supune la tot felul de încercări, ca să aflăm cine suntem și cum este viața. Și tot așa, unele prințese se cred portocale (sau unele portocale se cred prințese) și, din frica de a nu muri mâncate de oameni, se prefac că mor de sete și chiar pare că mor… Dar totul nu este altceva decât un joc…un vis, pentru că visul se întâmplă la orice vârstă. Trebuie doar să crezi”, spun organizatorii. Premiera, marea premieră, duminică, 12 martie, ora 11.00, ocazie de a vă întâlni cu actorii Andreea Sandu, Laurenţiu Budău, Ion Coşa, Mihai Chihaia, Marin Puiu Gheorghiu, Alina Neagu, Denise Ababei, Ciprian Carstiuc, Tiberiu Gabor Bitere. Scenografia este semnată de Marian Văsii, iar muzica de Ciprian Manta. Un basm frumos, cu multă poezie, cu replici inteligente, hazlii, cu mişcare, mai ales din partea „portocalelor”, alte personaje par însă a face doar figuraţie, fiind uitate prea mult timp şi fără replici pe scenă. Se joacă momente bune cu spatele la sală, astfel că micii spectatori pierd contactul cu actorul, având de suferit, evident, şi…sunetul. Este însă suficient timp pentru mici retuşuri, de altfel, o piesă ajunge la „maturitate” după cel puţin 5-6 reprezentaţii. Biletele se găsesc la agenția de bilete a Teatrului Municipal și costă între 8 și 35 de lei. 0 SHARES Share Tweet

