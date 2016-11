Regiunea Baca-Neamt are 20 de noi arhitecti

Filiala Bacau-Neamt a Ordinului Arhitectilor din România (OAR) are, de vineri seara, 24 noiembrie, 20 de noi membri, arhitecti cu drept de semnatura. Dintre ei, 16 au devenit, tot vineri, membri si ai Filialei regionale Bacau-Neamt a Uniunii Arhitectilor din România (UAR).

Noile calitati ale tinerilor arhitecti au fost acordate prin diplome si certificate care au fost inmânate de presedintii celor doua filiale, arhitectii Liliana Bârgu si Gelu Tudorache.

Astfel de ceremonii au loc an de an. Acum, la ceremonie au fost prezenti, insa, numai o treime dintre arhitectii care au incheiat perioada de doi ani de stagiu profesional, ceilalti fiind deja in alte orase din tara, dar si in strainatate, cu angajamente de lucru.

Majoritatea dintre noii arhitecti au trimis, insa, panouri cu lucrarile lor reprezentative, care au fost puse intr-o expozitie deschisa la Centrul de Arta „George Apostu”, din Bacau.

„Am vrut ca intrarea in breasla sa fie un moment important, unul remarcat – a precizat Liliana Bârgu. Plecarea arhitectilor din zona noastra este impusa de lipsa frontului de lucru. Aici nu prea se vad macarale, cum se spune, adica nu prea se mai construieste. Dar, noi trebuie sa pastram vie relatia intre toti profesionistii nostri, sa nu existe nici un hiatus intre generatii”. Un arhitect este membru al unei filiale a OAR dupa domiciliul pe care il are inscris in cartea de identitate.

Ceremonia organizata in Bacau este unica in România. Noii arhitecti au primit Certificatul de dobândire a dreptului de semnatura, dar si Certificatul de membru al OAR, precum si o scrisoare de bun venit in UAR.

Cu dreptul de semnatura dobândit, noii arhitecti pot sa conduca lucrari si pot avea propriile lor lucrari. Profesia de arhitect se poate exercita, insa, si ca angajat al unui alt arhitect cu drept de semnatura.

Dreptul de semnatura se exercita pe teritoriul României si implica asumarea intregii responsabilitati profesionale fata de client si autoritatile publice cu privire la calitatea solutiilor propuse, cu respectarea legislatiei in domeniu. Arhitectii cu drept de semnatura sunt inscrisi in Tabloul National al Arhitectilor din România.

Filiala Bacau-Neamt a OAR are, in prezent circa 220 de membri cu drept de semnatura. UAR asigura, insa, latura culturala a profesiei de arhitect si consolidarea relatiilor dintre arhitecti. Prin actiunile ei profesionistii se pot implica mai mult in actiuni artistice, culturale si sociale