Având în vedere temperaturile ridicate, poliţiştii recomandă tuturor cetăţenilor să evite scăldatul în locuri neamenajate şi să acorde o mare atenţie copiilor. Scăldaţi-vă numai în locuri special amenajate, deoarece într-un bazin necontrolat pot exista gropi adânci, albia poate fi nămoloasă, cu plante, pietre, iar în râu puteţi fi surprins de curenţii repezi de apă, cu vârtejuri – situaţii ce pot provoca traume, accidente şi chiar moartea. Supravegheaţi comportamentul copiilor în apă, nu uitaţi că ei trebuie să se scalde numai sub supravegherea părinţilor sau altor persoane adulte. În cazul în care nu ştiţi să înotaţi, nu intraţi în apă. Nu vă scăldaţi în stare de ebrietate sau după lăsarea întunericului. Înotând, nu treceţi după pistele de interzicere, nu vă apropiaţi de mijloacele plutitoare, nu vă urcaţi pe geamanduri şi alte mijloace de protecţie. Nu plonjaţi de pe debarcadere, poduri şi alte construcţii, nu practicaţi jocuri cu elemente de plonjare, nu lansaţi semnale false de alarmă. Nu folosiţi pentru scăldat saltele cu aer, anvelope din cauciuc, scânduri.

