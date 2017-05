Cultura Răsfăț de două ori cu Ada Milea și prietenii, pentru băcăuani de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Băcăuanii își pot rezerva fără tăgadă acest weekend, pentru Villa Borghese, acolo unde, vineri și sâmbătă e de-a dreptul răsfăț muzical cu Ada Milea și nu doar. Artista va oferi băcăuanilor un Concert în 2, vineri seară, de la orele 20, alături de Bobo Burlăcianu (Fără Zahăr), pentru ca sâmbătă, 27 mai, dar de la orele 11.00, să ne încânte, împreună cu Radu Bânzaru, cu povestea ruptă din ”Cartea cu Apolodor” de Gellu Naum. Două evenimente pe care iubitorii de muzică bună, pasionați de literatură și teatru în același timp, nu au voie să le rateze. Locurile sunt limitate, rezevări putându-se obține la numărul de telefon 0770 374 026. 2 SHARES Share Tweet

