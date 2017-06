Politica Raluca Turcan, în turneu electoral în Bacău de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Președintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a fost prezentă, ieri, la Moinești, pentru a-l susține și a-l prezenta pe candidatul partidului său la alegerile parțiale din data de 11 iunie, Cezar Vascan, pentru funcția de primar al orașului. Traseul Ralucăi Turcan a inclus și o oprire la Bacău, unde la sediul organizației locale PNL, a susținut o conferință de presă. Primul punct al discuțiilor a fost susținerea pe care și Ionel Palăr, liderul organizației județene PNL, și Raluca Turcan, și-au exprimat-o pentru candidatura lui Ludovic Orban la șefia partidului, la alegerile din data de 17 iunie. Președinta interimară a PNL a mai vorbit despre nevoia de refacere după „dezastrul de la ultimele alegeri” și a spus că unul dintre obiectivele importante pe care le-a realizat a fost menținerea unității partidului după acele alegeri. Ionel Palăr, președintele Organizației Județene Bacău, a precizat că și liberalii băcăuani îl susțin pe Ludovic Orban pentru șefia partidului, iar de la acesta așteaptă să dea mai mare importanță dezvoltării Moldovei, cu cea mai mare seriozitate. 0 SHARES Share Tweet

