Top Story Radioterapia a primit autorizaţia de la CNCAN de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) a emis autorizaţia pentru punerea în funcţiune a acestui compartiment extrem de important din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău. „Compartimentul de Radioterapie a primit autorizaţia de funcţionare de la CNCAN, iar joi (n.r.- astăzi) vor fi prezenţi în Bacău experţii de la firma care se ocupă de comisionarea acceleratorului, respectiv reglarea acestuia, şi va avea loc întâlnirea cu fizicienii noştri. De sâmbătă, începe calibrarea aparatului, care va dura probabil câteva săptămâni, nu ştim exact, dar se va lucra în flux continuu, iar în momentul în care această etapă este încheiată, practic, se pot face primele programări pentru pacienţi”, a declarat Adrian Popa, managerul SJU Bacău. Conducerea spitalluui speră ca din aprilie să înceapă deja tratarea primilor pacienţi. La nivelul judeţului Bacău, sunt în jur de 1.500 de bolnavi de cancer care au nevoie de radioterapie. 34 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.