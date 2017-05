Economie Puiul Fericit de la Agricola a fost votat „Produsul Anului” de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Puiul Fericit de la Agricola Bacău a primit distincția de Produsul Anului la categoria „Carne refrigerată”, ca urmare a votului a peste 6.000 de consumatori români. Această recunoaștere vine după distincțiile internaționale obținute anul trecut, printre care cele două stele aurii pentru gust remarcabil, obținute din partea The International Taste and Quality Institute. „În spatele construcției acestui produs – spune Carmen Gavrilescu, Marketing Manager Agricola Internațional – sunt sute de oameni: fermieri, procesarea respectiv sacrificarea și ambalarea cu grijă și încredere, logistica și o echipă de vânzări dinamică. Tripleta de aur este completată de partenerii de retail cărora le mulțumim pentru tot sprijinul acordat în creșterea acestei categorii de nișă și încrederii în calitatea și, evident, inovația la nivel de produs pentru Puiul Fericit”. Produsul Anului este un demers care premiază inovația în produs, după un concept internațional aplicat în peste 40 de țări. În România, marca „Votat Produsul Anului®” este înregistrată la OSIM din 2008, se află la a opta ediție și este reprezentată de agenția de comunicare Media Concept Store, care coordonează și gestionează activitățile întregului proiect. Studiul a avut loc în luna aprilie 2017, pe un panel de consumatori români, constituit din persoane cu vârsta de peste 18 ani. Produsul Anului este desemnat sortimentul care acumulează cel mai mare punctaj la toate cele trei criterii: atractivitate, inovație si satisfacție. Analiza datelor a fost realizată de compania de research specializată EXACT, membră ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research). Produsul Anului primește înscrieri anual pentru serviciile și bunurile de consum care demonstrează inovația la nivel de funcționalitate, design sau ambalaj. Aceasta inovație presupune că produsul respectiv îmbunătățește viața consumatorului și/sau o face mai ușoară. Poate fi un produs cu totul nou, sau o reinvetare a unuia existent: un ingredient nou, o formulă mai sănătoasă, o formă sau dimensiune modificată a ambalajului, care îl fac mai facil în utilizare. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.