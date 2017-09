Top Story Protest la Serviciul de Ambulanţă Bacău de Geta Panaite -

– angajaţii vor ambulanţe mai bune, condiţii de lucru decente şi salarii pe măsura activităţii pe care o desfăşoară Mai mulţi angajaţi ai Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Bacău au protestat, joi, începând cu ora 11.00, în faţa sediului din strada 9 Mai, din Bacău, astfel de acţiuni având loc în toată ţara. Aceştia au o listă lungă de nemulţumiri. „Acum facem un miting paşnic pentru sensibilizarea guvernanţilor de a face modificările necesare vizavi de salarizare, echipamente, maşini, care sunt absolut vitale pentru serviciul de ambulanţă. Legea salarizării are unele lacune, care bineînţeles că până la 1 ianuarie pot fi modificate, dar noi vrem să tragem un semnal de alarmă că nu pot continua aşa. Avem sporuri rămase specifice, pentru că desfăşurăm o muncă în regim de urgenţă, cu riscuri foarte mari, iar persoanlul tehnic şi auxiliar din serviciu de ambulanţă ca urmare a noii legi a salarizării vor pierde din salariu", a declarat asis. Florin Drâmbă, lider de sindicat SAJ Bacău. Durata manifestării a fost de o oră şi au participat salariaţii care au venit din liber, iar cei care au fost la serviciu şi-au respectat programul. „Nu avem condiţii de lucru. Vedeţi cum arată curtea. Maşinile sunt foarte vechi, cu kilometri foarte mulţi, dar nu avem ce face. Când sună la 112, noi trebuie să plecăm. Vrem să avem condiţii de lucru mai bune, maşini cu ce lucra, ca să pleci fără frică, fără risc. Maşinile nu stau deloc. Unul o lasă, altul o ia", spunea Costică Vrânceanu, ambulanţier. Iar aceste ambulanţe care gonesc zi şi noapte în tot judeţul pentru a răspunde solicitărilor celor care au nevoie de asistenţă medicală sunt vechi şi cu sute de mii de kilometri parcurşi. „Parcul auto din serviciul de ambulanţă este foarte îmbătrânit. În proporţie de 70 – 80 la sută sunt cu aprope un milion de kilometri la bord şi la momentul de faţă operăm la 30 – 40 la sută din capacitate, iar personalul existent şi maşinile sunt folosite la maximum. Avem în garaj o ambulanţă trasă pe dreapta pentru că nu avem bani de o baterie", mai spunea asist. Florin Drâmbă. Ultimele ambulanţe au ajuns la SAJ Bacău în urmă cu trei ani, dar ar fi nevoie de investiţii şi pentru spaţiul de lucru. La sediul principal din strada 9 Mai, angajaţii nu au nici măcar un vestiar unde să facă schimbul de tură. Vestiarul este în garaj, în frig, unde au doar o masă şi câteva scaune unde pot sta câteva minute dacă au o pauză. (Geta Panaite) Angajaţii au protestat timp de o oră