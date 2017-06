Educatie Proiectul „Building Bridges Bacău – Bordeaux”, o frumoasă pagină de album școlar la Colegiul „Ferdinand I” de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Colegiul Național „Ferdinand I”, Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” și Colegiul Cassignol din Bordeaux, Franța au colaborat în conceperea și desfășurarea unui proiect european, în formatul unui schimb de experiență între elevi și profesori. Proiectul a fost inițiat de profesoarele de limba engleză, Gabriela Laslău de la Colegiul Național „Ferdinand I” și Clarisse Vuidard de la colegiul francez. S-au alăturat inițiativei profesori de la cele trei școli, prof. dr. Nicoleta Zărnescu, prof. Nicoleta Grozav, prof. Alina Drăgoi, prof. Lăcrămioara Bordeianu și prof. Sylviane Persyn. Activitățile s-au desfășurat între 7 și 14 iunie, cei 26 de elevi din România fiind găzduiți de corespondenții lor francezi. Grupul de români, elevi și profesori, au asistat la ore de limbă franceză, engleză, spaniolă, matematică, muzică, tehnologie, istorie, elevii români integrându-se rapid în atmosferă. Ei au fost apreciați pentru calitatea limbii engleze vorbite și pentru felul în care au interacționat cu partenerii lor. Sfârșitul de săptămână a fost petrecut cu familiile. Au fost copii care au rămas în Bordeaux și au vizitat grădina zoologică, parcul sau au ieșit în oraș la cumpărături sau la film; alții au plecat la casele de vacanță ale familiilor la Arcachon sau Cap Ferret, au gătit împreună, au mers cu barca sau au ieșit la plajă. Punctul central și marea atracție a regiunii au constituit-o excursia la Dune du Pylat, cea mai înaltă dună de nisip din Europa, paralelă cu coasta Atlanticului, întinzându-se pe o lungime de aproape 3 km. Un alt moment deosebit a fost excursia la St Emilion, așezare preistorică ce poartă numele Sf. Emilion (sec. VIII), astăzi sit UNESCO. „Noi, elevii și profesorii români, ne-am îndrăgostit de Bordeaux. Am fost fascinați de oglinda de apă din Piața Bursei, care se întinde pe o suprafață de 2730 mp, în care se reflectă atât cerul, cu culorile lui schimbătoare, cât și Palatul Gabriel, cu liniile lui maiestuoase. Îi așteptăm pe francezi la noi, la sfârșitul lunii septembrie, cu speranța că, la plecare, România va deveni o amintire la fel de plăcută”, ne-a mărturisit prof. Gabriela Laslău, coordonatorul de proiect. La întoarcere, ca o recunoaștere binemeritată a eforturilor cadrelor didactice, elevi și părinți ferdinandiști pentru derularea proiectelor naționale și europene, diverse și complexe, Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău a fost premiat din nou cu trofeul Școală Europeană, ediția 2017. Premierea s-a desfășurat în ziua de 15 iunie, la Palatul Parlamentului, în prezența oficialităților din Ministerul Educației Naționale. 0 SHARES Share Tweet

