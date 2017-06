Social Proiectil de 75mm, descoperit în albia râului Trotuș de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Vineri seară, la ora 19:25, echipa pirotehnică a inspectoratului a fost solicitată să intervină în comuna Agăș, sat Cotumba, pentru o asanare a teritoriului de muniție rămasă neexplodată din timpul conflagrațiilor. La sosirea la fața locului pirotehniștii au identificat, în albia râului Trotuș, un proiectil exploziv calibru 75 mm. În urma verificărilor efectuate nu au mai fost identificate alte elemente de muniție. Proiectilul exploziv a fost ridicat, transportat și depozitat în vederea distrugerii.

În cazul în care descoperiți astfel de elemente de muniție nu le atingeți și nu le mișcați, anunțați acest lucru, prin sistemul unic pentru apeluri de urgență 112, Inspectoratul pentru Situații de Urgență sau cel mai apropiat post de poliție. 0 SHARES Share Tweet

