Educatie Proiect de incluziune socială la Grădinița 30 de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 30, structură a Şcolii Gimnaziale „Alecu Russo” Bacău a fost, pe 20 iunie, gazda unui schimb de experienţă la care au participat educatoare din zonele Moineşti şi Tg. Ocna, precum şi prof. Viorica Preda – inspector la Ministerul Educației, prof. Mariana Ştefan – inspector pentru învățământ preșcolar la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, psiholog Carmen Anghelescu – Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Prefesională (C.E.D.P.), prof. Amalia Diaconu – coordonator zonal în proiectul „Incluziune socială prin servicii integrate la nivelul comunităţii”. Tema întâlnirii – „Rolul materialelor didactice pentru predare şi învăţare în educaţia timpurie” – a fost realizată prin amenajarea unei expoziţii cu materiale didactice confecţionate de educatoarele grădiniţelor Şcolii Gimnaziale „Alecu Russo” (Grădinița cu program normal nr. 16, Grădinița cu program prelungit nr. 27, Grădinița cu program prelungit nr. 30), precum şi materiale primite prin proiectul derulat cu sprijinul reprezentanţei UNICEF România. Activitatea a creat oportunitatea unui schimb de bune practici privind utilizarea materialelor didactice şi rolul acestora în activităţile de predare şi învăţare. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.