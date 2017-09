Fermierii băcăuani au raportat încheierea recoltării cerealelor păioase (grâu, secară, ovăz, orz şi orzoaică), a mazării şi rapiţei. Din fericire, rezultatele sunt cum nu se puteau de bune. Astfel, de pe cele 14.888 hectare la grâu, s-a recoltat o producţie medie de circa 4.500 kilograme la hectar, aproape de nivelul mediu de 4.836 kilograme la hectar înregistrat la nivel de ţară. Chiar şi aşa, se poate vorbi despre o producție istorică, în creştere faţă de cea din anul precedent. În aşteptarea unui preţ mai bun Potrivit Direcţiei Agricole Bacău, situaţia foarte bună la cereale s-a datorat tocmai „aplicării unor tehnologii corecte de producţie prin utilizarea de către fermieri a unor tractoare şi maşini agricole performante cu care s-au dotat în ultimii ani (în cea mai mare parte prin accesarea măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală)”, dar şi utilizării corespunzătoare a îngrăşămintelor şi pesticidelor în tehnologie. Nu în ultimul rând, trebuie amintit „nivelul suficient de precipitaţii căzute în primăvara acestui an”. Şi fermierii sunt mulţumiţi de ce le-a oferit pământul în acest an. Viorel Ilaş, agricultor cu state vechi din zona Solonţ – Ardeoani – Tescani, a cultivat cu grâu aproape 400 de hectare, producţia medie fiind de peste 4.200 kilograme la hectar. Din păcate, însă, preţul nu este cel care să-l avantajeze, marii traderi de cereale plătind cu mult sub preţul care i-ar asigura un câştig mulţumitor. Prin urmare, cei care deţin spaţii de depozitare (destul de puţini la număr) preferă să ţină producţiile până ce preţul va fi mai ridicat. Grâul, cultură nerentabilă?! În prezent, în funcţie de calitatea grâului, firmele de achiziţie (elveţienii de la Ameropa sau băcăuanii de la Popasul Trebeş ş.a.) plătesc între 58 şi 62 de bani pe kilogram. O mare parte din producţia de grâu (mai mult de jumătate din producţii) pleacă la export (în special, în Egipt), foarte puţin fiind destinat consumului intern. „Îl ţinem în stoc, pentru că preţul e mic, la recoltare. Poate, la iarnă, să plătească măcar 70 de bani pe kilogram. Oricum, nu va mai fi niciodată ca în anii în care luam şi 1 leu – 1,2 lei pe kilogramul de grâu”, a declarat Viorel Ilaş, fermier băcăuan. De altfel, de ceva ani, grâul a încetat să mai fie o cultură rentabilă, în prezent, agricultorii băcăuani cultivând această plantă mai mult pentru a face rotaţii culturilor agricole şi pentru a face plata arendei. Chiar şi în aceste condiţii, România rămâne unul dintre principalii furnizori de grâu din Europa. Pe lângă producţiile medii foarte bune la grâu, s-au obţinut rezultate mulţumitoare şi la triticale – 4 tone/hectar, la orz – 3,81 tone/hectar şi la orzoaică de toamnă – 4,3 tone/hectar. Exportul absoarbe cam tot Spre bucuria fermierilor băcăuani, producţii medii destul de bune s-au realizat şi la rapiţă – de 2,75 tone la hectar. Şi asta în condiţii meteo destul de potrivnice înregistrate mai ales în primăvara-vara acestui an. „Ne-a bătut gheaţa, de trei ori într-o lună. Plus că a fost şi zăpada din luna aprilie, când, la fel, am avut pierderi. Nici nu mai speram că-şi mai revine. Oricum, rapiţa s-a vândut imediat, cu 1,58 de lei pe kilogram”, spun fermierii. De altfel, traderii prognozau încă dinainte de recoltare o producţie record şi la rapiţă, fapt ce-i va permite României să facă exporturi uriaşe (locul 5 în Europa). Producţii mai mult decât mulţumitoare au fost şi la mazărea pentru boabe – 2,81 tone pe hectar. În prezent, este în plină desfăşurare recoltarea la floarea soarelui, specialiştii preconizând „rezultate bune de producţie în condiţiile acestui an”, la fel şi la la porumb şi sfecla de zahăr. 0 SHARES Share Tweet

