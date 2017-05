Social Problemele locative, pe primul plan la audiențele viceprimarului Dragoș Ștefan de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Viceprimarul Dragoș Ștefan a avut joi program de audiențe, suplimentar peste cel anunțat oficial, pentru a răspunde cât mai multor solicitări ale băcăuanilor. Problemele ridicate au fost, ca de obicei, extrem de diverse, inclusiv dintre cele nerezolvate din anii trecuți. Unul dintre petenți a fost un instructor de karate, care a solicitat închirierea unui punct termic dezafectat de pe strada Alecu Russo, pentru amenajarea unei săli de antrenamente. Instructorul are circa 60 de elevi, copii din Bacău și Nicolae Bălcescu, iar în prezent își desfășoară activitatea în diverse săli, dar își dorește un spațiu stabil. Viceprimarului Dragoș Ștefan i-a răspuns că toate fostele puncte termice vor fi scoase la licitații și l-a sfătuit pe instructor să ia parte la acestea, mai ales că și chiria este modică, pornind de la numai 1 leu/mp. O altă solicitare a venit din partea unei familii care a mansardat casa în care locuiește, de pe strada Banca Națională, proprietate a municipiului Bacău, fără însă a avea autorizație de construcție. Prin urmare, cererea familiei respective de a intra în legalitate și de a cumpăra casa este greu de rezolvat, iar pentru a găsi o soluție, în biroul viceprimarului s-au adunat mai mulți specialiști din cadrul Primăriei – jurist, arhitetct șef, șef serviciu fond locativ. Problema datează de foarte mulți ani, iar viceprimarul a cerut specialiștilor să găsească totuși o soluție. Alte cereri au fost pentru reabilitare termică a unui imobil, de alocare a unor locuințe din fondul Primăriei, prelungiri sau modificări ale contractelor pentru locuințele sociale. (O.Pauliuc) 0 SHARES Share Tweet

