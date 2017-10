Ion Răuță, primarul comunei Sascut, vrea să renunțe la apelativul “dom’ primar” și vrea ca lumea să-i spună “nea Nelu”. După ce a pierdut în trecut alegerile locale, iar la primărie a venit Cristinel Bostan, fostul primar Ion Răuță a redevenit “nea Nelu” pentru consăteni. Apoi, Cristinel Bostan a avut probleme de ordin juridic și a fost nevoit să demisioneze din administrație, fiind organizate noi alegeri. A fost momentul în care Ion Răuță a revenit la cârma comunității, ocupând din nou fotoliul de primar al comunei Sascut. Răuță, cunoscut afacerist și om politic, reușește acum, ca pe lângă administrație să gestioneze mii de hectare de teren arabil și afacerile cu ovine. Ion Răuță spune că s-a întors la conducerea primăriei ca să ajute comunitatea să se dezvolte. Vrea să aducă tehnologia la sat, pentru că acesta este viitorul. Până și el încearcă să fie în pas cu tehnologia. Dacă îl vedeți meșterind la ceasul de mână, să știți că nu a căpătat vreun tic nervos. Are un smartwatch la care vorbește cu oamenii din subordinea lui. Așa că, “nea Nelu” și tehnologia se dezvoltă în paralel, iar acest parteneriat pare să funcționeze. Tehnologia nu se limitează doar la dotările din biroul primarului, ci a fost implementată și la nivel de comună. Însă, despre toate acestea vom vorbi într-o ediție viitoare a cotidianului “Deșteptarea”. 13 SHARES Share Tweet loading...

