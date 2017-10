De vreo șapte ani, Prefectura Bacău nu a mai făcut controale în cele 93 de unități administrativ-teritoriale (UAT) ale județului pentru a verifica dacă actele emise sunt legale și dacă primarii, funcționarii, consilierii și instituțiile pe care le reprezintă își îndeplinesc obligațiile prevăzute în legi, statut și regulamente. A fost o surpriză pentru subprefectul Valentin Ivancea. După ce a fost numit în funcție, el a decis să schimbe lucrurile și a făcut un plan de acțiune pe care l-a și aplicat. Între altele, tematica a vizat organizarea aparatului de specialitate, a comisiilor de disciplină, ședințelor de consiliu, documentațiile care au stat la baza emiterii actelor, respectarea cvorumului, a Legii 215 și Legii 52 privind transparența, activitatea secretarilor UAT, aplicarea legilor de fond funciar, rezolvarea sesizărilor și respectectarea programului de combatere a birocrației. Până acum au fost efectuate 62 de controale în comune și orașe. Unele dintre neregulile depistate au o frecvență mai mare, altele sunt izolate. Pedepsirea, în etapa a II-a… Primarii se fac vinovați, cel mai adesea, de neinițierea proiectelor de hotărâre privind aprobarea statutului UAT, a planului de măsuri pentru gospodărirea localităților și a regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primăriei. S-a constatat că se răspunde la sesizările și solicitările cetățenilor în termenul prevăzut de lege, fapt pentru care primarii merită o bilă albă. Niciunul, însă, nu avea publicat în Monitorul Oficial raportul privind activitatea desfășurată în baza Legii 544. Destul de numeroase au fost și cazurile în care nu existau dispoziții de primar cu privire la regulamentele de organizare a comisiei de disciplină și a comisiei paritare. În activitatea Consiliilor Locale, cele mai frecvente au fost neprezentarea raportului de activitate anual de către aleșii locali și neacordarea de audiențe cetățenilor. „Aceste controale au vizat o acțiune de îndrumare, nu neapărat de sancționare, a declarat subprefectul Valentin Ivancea. Pe noi ne interesează, în primul rând, intrarea în legalitate. Controalele ulterioare vor avea o altă abordare.” Prima verificare a UAT-urilor este urmată de stabilirea măsurilor de corectare a deficiențelor, dar aplicarea acestora va fi monitorizată foarte serios, avertizează subprefectul Valentin Ivancea. 0 SHARES Share Tweet loading...

