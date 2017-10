Primăria orașului Slănic Moldova a preluat de la Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM), licența de dare în administrare de explorare la toate apele din stațiune, cele 11 izvoare mai puțin Izvorul numărul 3 de care se ocupă Institutul de Balneologie. Prima etapă în administrarea izvoarelor este explorarea, după care urmează exploatarea. „Scopul nostru – ne-a declarat, în exclusivitate, primarul Gheorghe Baciu – este ca explorarea și exploatarea să pornească foarte repede. Pe baza acestei autorizări, vom putea constrânge, conform legii, proprietarul izvoarelor, care este societatea Flora din Slănic Moldova, aflată în insolvență, să dea foarte repede accesul la izvoare”. Gheorghe Baciu a precizat că primăria va face foarte repede demersurile către societatea Flora, pentru acces la izvoare, pentru ca apoi să se înceapă analiza fizico-chimică a apelor și alte lucrări necesare. „Se va lucra – a mai spus primarul – cu specialiști în domeniu. Primăria va gestiona această resursă naturală, lucru foarte important pentru comunitatea noastră. Suntem foarte interesați să gestionăm aceste resurse”. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.