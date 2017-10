Vremea fiind prielnică lucrărilor de construcții, Serviciul Public Județean de Drumuri (SPJD) Bacău a derulat, în ultimele luni, mai multe lucrări de reparare și întreținere, care au vizat îmbunătățirea condițiilor de circulație. Concret au fost efectuate plombări pe DJ 119 B Luizi Călugăra-Măgura-Mărgineni, DJ 156 B Buhuși-Blăgești, DJ 156 G Lespezi-Blăgești, DJ 252 B Furnicari-Tamași și DJ 252 A Horgești-Văleni. Reparații s-au făcut în intersecția DJ 252 E – DJ 252 C Dieneț-Marvila, DJ 252 F Parincea-Zlătari-Ungureni, DJ 159-limita județului Neamț-Cârligi (DN 2), iar pe DJ 117 Poduri-Moinești s-a turnat asfalt. De asemenea, s-au executat lucrări de curățire și decolmatare a șanțurilor și canalelor de scurgere pe DJ 252-graniță Vrancea-Huruiești-Găiceana-Nănești-Parincea-Bibirești-Buhoci-DN2F, pe o distanță de 67,4 km. Cât și cum se asfaltează? Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean, monitorizează permanent modul în care muncesc constructorii. „Eu am solicitat ca, la începutul fiecărei săptămâni, să primesc de la SPJD situația lucrărilor care se execută, unde și ce anume se face. În baza acesteia, verific prin sondaj modul în care lucrează constructorii”, a declarat Sorin Brașoveanu. Alte șase drumuri județene, ai căror indicatori tehnici au fost aprobați în septembrie, urmează să fie modernizate din fondurile Ministerului Dezvoltării. Este vorba despre DJ 119 Răcăciuni-Ciucani (3,77 de milioane de lei), DJ 117 Poduri- Cernu (15,6 de milioane), DJ 123 limita județ Harghita-Valea Uzului-Dărmănești-DN 12A (15,9 de milioane), DJ 241B Pădureni-Godovana (34 de milioane), DJ 243B Motoșeni-Stănișești (33,3 de milioane) și DJ 252A Horgești-Răcătăul de Jos (25 de milioane de lei). 0 SHARES Share Tweet loading...

