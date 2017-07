Titus-Iulian Stoica este noul președinte al Clubului Rotary Bacău, pentru mandatul 2017 – 2018. Mandatul a fost predat de medicul Cristian Postolache, într-o ceremonie oficială care a avut loc la Pensiunea Montana, din stațiunea Slănic Moldova. Membrii clubului au făcut, cu acest prilej, bilanțul activității din anul rotaryan 2016 – 2017, care s-a desfășurat sub motto-ul „Rotary Serving Humanity” (Rotary servește umanitatea). Noul board al organizației din Bacău este format din președintele Titus-Iulian Stoica, Florin Dragomir – secretar și Cristian Lupu – trezorier, iar motto-ul sub care vor guverna în acest mandat este „Make a Difference!” (Fă diferența!). Doamnele din Clubul Inner Wheel Bacău au fost și de această dată alături de soții și partenerii lor. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.