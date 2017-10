La „Cafeneaua Literara” din Onesti are loc vineri, 17 mai, de la ora 17.30, lansarea volumului „Povestea unui colt de rai – Slanic Moldova”, eveniment prilejuit de împlinirea a 212 ani de la descoperirea, la 20 iulie 1801, a primului izvor datator de sanatate si viata lunga de la Slanic-Moldova, una dintre cele mai renumite statiuni balneoclimaterice de pe continentul european. Cartea, tiparita în conditii grafice de exceptie la Editura si Tipografia „Magic Print” din Onesti, este semnata de publicistul Romulus Dan Busnea. Este vorba despre o monografie interactiva, unica în peisajul literar contemporan, care însumeaza peste 480 de pagini cu peste 100 de ilustratii color, constituite într-un album foto, o adevarata istorie în imagini a statiunii numita de Alexandru Vlahuța „Sinaia Moldovei”. „Avem de-a face cu o poveste ce trateaza evolutia în timp a statiunii Slanic-Moldova, prin prisma mai multor genuri publicistice specifice jurnalismului (…) Am gasit povesti incântatoare si oameni deosebiti, am aflat dupa îndelungi cautari despre fapte si evenimente istorice de mare importanta pentru soarta tarii petrecute în timpul celor doua conflagratii mondiale”, a spus Romulus Dan Busnea, despre lucrarea sa. 0 SHARES Share Tweet loading...

