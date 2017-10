La Grădiniţa cu program prelungit „Benthal” din Bacău a fost organizată, ieri, o frumoasă şezătoare, care a avut drept lait-motiv toamna, la care au participat copiii de la grupele „Buburuze”, „Fluturaşii” şi „Steluţele”, împreună cu părinţii. Îndrumaţi de educatoare, micuții au pregătit din timp o scenetă „Teatrul de umbre – Ridichea uriaşă”, s-au întrecut într-un concurs de spart nuci, au cântat şi au recitat poezii în care toamna a fost la loc de cinste. În sala special amenajată au fost expuse legume şi fructe de toamnă, din care copiii şi părinţii au preparat, apoi, cu măiestria unor adevătaţi chefi, salate de crudităţi, pe care le-au luat acasă pentru a le consuma împreună. Nu au lipsit nici tradiționalele murături, de sezon. A fost o încântare, o bucurie să-i priveşti şi să-i asculţi pe micii artişti, deveniţi pentru câteva minute harnici şi pricepuţi…bucătari. 1 of 15 „Această activitate are ca scop familiarizarea copiilor cu beneficiul consumului de legume, să le arătăm practic cum se prepară diferite produse, fiind, în acelaşi timp, un joc la care copiii s-au prins cu interes şi curiozitate specifice vârstei. S-au bucurat, au cântat şi au recitat frumoase poezii, pe care le-au dedicat toamnei şi…părinţilor.”

Bianca Popa, educatoare 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.