Arta fotografică a ajuns un lucru obişnuit în cotidian, însă puţini sunt aceia care ştiu că, de opt ani, ziua de 19 august a fost desemnată să fie Ziua Internaţională a Fotografiei. Acest fapt i se datorează australianului Korske Ara, un aventurier pasionat de fotografie. În urmă cu 180 de ani, în această zi, guvernul francez cumpăra patentul procesului fotografic dezvoltat de Louis Daguerre şi Joseph Nicephore Niepce, anunţând această invenţie ca pe un „cadou gratuit pentru omenire". Aşa se face că în zilele noastre, în Bacău, un alt împătimit al fotografiei alege să marcheze în felul său acest eveniment planetar. Artistul-fotograf Romeo Mărăndici, binecunoscut pasionaţilor de fotografie băcăuani şi nu numai, va sărbători această zi alături de toţi cei care sâmbătă, 19 august, vor trece pragul studioului de pe strada Oituz. „Pasionaţii de fotografie care vor intra în atelier în această zi vor fi primiţi cu tradiţionalul «La mulţi ani, fotografule!» sau «La mulţi ani, omule care iubeşti fotografia!». Vor avea loc discuţii libere, pro şi contra, pentru anumite dedesupturi ale fotografiei, un fel de «porţi deschise» în care se comunică, se asociază cei buni cu cei şi mai buni", a mărturisit Romeo Mărăndici. Cât despre ospitalitate, aceasta este una proverbială, iar cei care au păşit în studioul de la Foto Mărăndici au plecat de-acolo nu doar cu satisfacţia unui lucru bine făcut, ci şi cu o încărcătură sufletească deosebită. „În această epocă a egoismului, e foarte uşor să uităm cât de specială poate fi o fotografie", a concluzionat Romeo Mărăndici.

