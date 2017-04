Actualitate Poliţiştii caută o femeie, bănuită că a furat un portofel dintr-un salon de înfrumuseţare de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Bine îmbrăcată, suspecta a intrat în salonul de înfrumuseţare, din zona centrală a Bacăului, şi a spus că vrea să se vopsească. De la recepţie a fost însoţită până la cuier ca să-şi lase haina şi în imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum aceasta îşi lasă o parte din lucruri, dar în acelaşi timp tot caută ceva, asigurându-se înainte să nu o vadă nimeni. Se pare că ea, de fapt, căuta prin poşeta unei angajate, din care ar fi furat un portofel. Imediat a început să vorbească la telefon şi le-a spus celor de acolo că trebuie să plece urgent, dar că revine mai târziu, şi a ieşit grăbită pe uşă. Angajata păgubită a constatat ulterior că nu mai are portmoneul cu circa 80 de lei şi documentele personale şi după ce a urmărit imaginile surprinse de sistemul video a depus plângere la Poliţie. Anchetatorii au întocmit dosar penal şi fac verificări pentru identificarea femeii. 0 SHARES Share Tweet

